T&T Group được TP Hà Nội vinh danh

Tập đoàn T&T Group và các lãnh đạo cấp cao nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2025, tối 22/12.

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) phối hợp với Sở Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) TP Hà Nội tổ chức nhằm ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Tại sự kiện, hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố đã được vinh danh, bao gồm: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, bằng khen của UBND TP Hà Nội và giải thưởng Mạc Đĩnh Chi, giải thưởng Thương hiệu số 1 dành cho các doanh nhân - doanh nghiệp xuất sắc nhất Thăng Long năm 2025.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng giám đốc T&T Group đại diện tập đoàn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Vinh Quang nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2025.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Bên cạnh đó, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cùng các cá nhân bao gồm bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB); ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng được vinh danh.

T&T Group thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển. Sau hơn 3 thập kỷ, T&T Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh gồm: tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp; thể thao...

Trong từng lĩnh vực, T&T Group ghi dấu với những dự án chiến lược quy mô lớn, hợp tác với nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.

T&T Group hiện có hơn 80.000 cán bộ nhân viên và 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết.

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 có chủ đề "Kỷ nguyên mới - Hào khí Thăng Long - Doanh nhân tiên phong", thu hút sự tham gia của đại diện trên 500 doanh nghiệp Thủ đô tiêu biểu.

Yên Chi