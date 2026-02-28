T&T Group đề xuất loạt dự án ở Đắk Lắk

Tập đoàn của ông Đỗ Quang Hiển muốn thành nhà đầu tư chiến lược tại Đắk Lắk thông qua đầu tư loạt dự án trọng điểm, hôm 27/2.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển cho biết, tập đoàn này xác định Đắk Lắk là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược kinh doanh và đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp đã có báo cáo về hiện trạng nghiên cứu, đề xuất đầu tư với các dự án trong các lĩnh vực: quy hoạch, năng lượng tái tạo, bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, nông lâm nghiệp, logistics...

Ông Đỗ Quang Hiển (trái), Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc. Ảnh: T&T

Với lĩnh vực bất động sản, tập đoàn này đề xuất nghiên cứu, đầu tư các khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, thương mại dịch vụ Ea Tam, Dấu ấn phía Đông, dự án sân golf và khu biệt thự hồ Ea Ka... Theo T&T Group, các dự án trên đã được nghiên cứu trên cơ sở bám sát quy hoạch, đón đầu nhu cầu phát triển đô thị và dịch vụ gia tăng, trong bối cảnh Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đề xuất nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Chính phủ và khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tập đoàn này đề xuất danh mục đầu tư gồm các dự án điện gió, điện mặt trời, tổng công suất dự kiến 1.500 MW giai đoạn 2026-2030, gồm 1.000 MW điện gió và 500 MW điện mặt trời.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất cùng Đắk Lắk nghiên cứu phương án, điều chỉnh quy hoạch, xem xét gom các cụm dự án đơn lẻ thành dự án quy mô, công suất lớn, nhằm tiết kiệm quỹ đất, tối ưu hạ tầng và giảm chi phí, nâng hiệu quả đầu tư.

Tại buổi làm việc, T&T Group kiến nghị tỉnh hỗ trợ cung cấp danh mục các khu vực tiềm năng để nghiên cứu, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, nhằm đảm bảo dự án mới phù hợp quy hoạch ngành, tính khả thi về lưới điện và giải tỏa công suất. Tập đoàn này cũng đề xuất đưa các dự án đủ điều kiện vào danh mục tiềm năng trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh, làm cơ sở cho quá trình xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án cho các nhà đầu tư dựa trên năng lực, kinh nghiệm và cam kết tiến độ.

"T&T Group mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược, dành nhiều tâm huyết và gắn bó lâu dài với khu vực Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk", ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch tập đoàn cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, đầu tư và triển khai dự án. Ảnh: T&T

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, tỉnh sau sáp nhập có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, song vẫn thiếu những nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, ông mong muốn T&T Group sẽ trở thành nhà đầu tư lớn ở địa phương, cam kết sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác, từ khâu quy hoạch đến triển khai đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh sẽ tiếp cận các đề xuất của T&T Group, thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp, kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời, ông mong muốn các dự án sẽ đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, với các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (bên phải) trao quà lưu niệm đến T&T Group. Ảnh: T&T

Tập đoàn T&T có 33 năm hoạt động trong đa dạng lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, bất động sản, năng lượng, hạ tầng, logistics, hàng không, nông lâm nghiệp, thể thao... Những năm qua, T&T Group tham gia vào các dự án quy mô lớn trên toàn quốc, định hướng đồng hành sự phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và nhiều địa phương.

Sau sáp nhập tỉnh Phú Yên cũ, Đắk Lắk được đánh giá có không gian phát triển mới, trải dài từ cao nguyên đến ven biển, trở thành cửa ngõ giao thương, trung tâm chiến lược vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quang Anh