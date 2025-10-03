T&T Energy được vinh danh 'Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025'

Hà NộiDanh hiệu được trao cho T&T Energy - thành viên Tập đoàn T&T Group, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế mới 2025, ngày 2/10.

Đây là giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Ông Nguyễn Thái Hà (giữa), Tổng giám đốc T&T Energy đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025 tại Diễn đàn kinh tế mới 2025. Ảnh: Tập đoàn T&T Group

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch T&T Energy, danh hiệu "Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025" là sự ghi nhận cho những nỗ lực cống hiến và đồng hành của T&T Group cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đây là bước đệm để T&T Energy và T&T Group tiếp tục bứt phá, đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và trở thành biểu tượng cho khát vọng của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong hành trình xanh hóa năng lượng quốc gia.

"Chúng tôi cam kết sẽ tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ năng lượng thế giới", bà Bình nhấn mạnh.

Được biết đến là một trong những nhà phát triển năng lượng lớn tại Việt Nam hiện nay, T&T Group ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực: điện mặt trời, điện gió, LNG và các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Dự án mở màn là Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh được khánh thành vào tháng 6/2020, tiếp đó là chuỗi các dự án năng lượng mang thương hiệu T&T Group trên khắp cả nước. Hiện Tập đoàn này đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW. Doanh nghiệp hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng công suất 877 MW. T&T Group đang triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) giai đoạn 1, quy mô 1.500 MW, vốn đầu tư gần 2,3 tỷ USD, được Bộ Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và có thể đưa vào vận hành vào quý III/2029.

Điện gió là một trong những lĩnh vực được T&T Group đầu tư. Ảnh: Tập đoàn T&T Group

Không dừng lại ở thị trường trong nước, tại Lào, dự án điện gió Savan 1 công suất 495 MW cũng đang được triển khai, trong đó giai đoạn 1 với 300 MW, dự kiến vận hành vào cuối năm 2025. Đây cũng là dự án đánh dấu bước đi đầu tiên của T&T Energy ra thị trường quốc tế.

Ngay trước thềm Quốc khánh, T&T Group hoàn thành việc đấu nối đường truyền tải tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Savannakhet, Lào) vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam, sau hơn 6 tháng thần tốc thi công.

Tuyến đường dây truyền tải 220kV nối từ Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào đã hoàn thành, chuẩn bị đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam. Ảnh: Tập đoàn T&T Group

Chiến lược phát triển năng lượng bền vững

Lĩnh vực năng lượng được xem là một trong những trụ cột trọng yếu trong hệ sinh thái đa ngành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

T&T Group và T&T Energy đầu tư mạnh mẽ lĩnh vực năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, Hub khí LNG, hydrogen xanh... Tập đoàn cũng tiếp tục đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)... Các dự án nhằm hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh. Nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026-2030.

Để triển khai các dự án, T&T Group đã hợp tác cùng nhiều đối tác lớn trong lĩnh vực năng lượng như: Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP, (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)... Đặc biệt, Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

T&T Group đã và đang hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng. Ảnh: Tập đoàn T&T Group

T&T Group đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện từ 16.000 – 20.000 MW, chiếm khoảng 10% công suất hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức

Chương trình năm nay có chủ đề "Doanh nghiệp Việt vươn tầm" được tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương.

Năm nay có 8 hạng mục giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu: Thương hiệu mạnh Việt Nam; Thương hiệu Vươn tầm; Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Thương hiệu Uy tín; Thương hiệu Tiên phong đổi mới sáng tạo; Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Thương hiệu tăng trưởng xanh và Thương hiệu phát triển bền vững.

Yên Chi