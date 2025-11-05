T&T City Millennia phát triển hệ tiện ích wellness ven sông

T&T City Millennia hướng đến mô hình đô thị wellness với cảnh quan sinh thái và chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu bố trí ngay cạnh không gian cư trú.

Wellness hướng tới sức khỏe toàn diện thông qua thói quen vận động và thư giãn thường nhật. Tại T&T City Millennia, hệ tiện ích mang yếu tố wellness được tổ chức thành mạng lưới đường dạo, hồ bơi, khu vận động ngoài trời và không gian nghỉ ngơi, đi kèm một số liệu trình thiết kế riêng cho cư dân.

Điểm nhấn là trung tâm spa onsen với không gian trị liệu chuyên sâu, lấy cảm hứng từ văn hóa khoáng nóng Nhật Bản. Tại đây, người dùng có thể ngâm mình trong dòng khoáng nóng, xông đá muối hay tắm thảo dược - những hình thức chăm sóc sức khỏe phổ biến của người Nhật. Mô hình này phục vụ nhu cầu thư giãn, tái tạo năng lượng sau giờ làm việc và rút ngắn thời gian di chuyển nhờ bố trí ngay trong khuôn viên, đồng thời mang lại cảm giác sống như nghỉ dưỡng ngay tại gia.

Phối cảnh trung tâm onsen tại dự án. Ảnh: T&T Group

Bên cạnh các tiện ích tĩnh, dự án đầu tư nhiều hạng mục vận động ngoài trời. Khu liên hợp thể thao gồm sân tennis, pickleball, sân bóng, bể bơi và khu chèo thuyền kayak trên mặt nước. Việc đưa những môn thể thao đang thịnh hành vào khu dân cư giúp đa dạng lựa chọn rèn luyện, phù hợp cả người mới bắt đầu lẫn nhóm có nhu cầu tập luyện thường xuyên. Với các gia đình có trẻ nhỏ, không gian này cũng đóng vai trò kết nối cộng đồng, tạo thói quen vận động từ sớm.

Hạng mục khác được chú ý là bến du thuyền theo tiêu chuẩn quốc tế, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan, đồng thời mở hướng kết nối đường thủy trong tương lai từ khu vực này đến trung tâm TP HCM khi điều kiện hạ tầng cho phép.

Bến du thuyền không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn góp phần hình thành phong cách sống gắn với sông nước - yếu tố hiếm thấy trong các đô thị hiện nay. Từ đây, cư dân có thể di chuyển bằng đường thủy, trải nghiệm các chuyến du ngoạn ngắn, hay tổ chức những buổi gặp gỡ, tiệc riêng tư trên du thuyền.

Phối cảnh bến du thuyền theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: T&T Group

Yếu tố môi trường cũng được xem là cấu phần quan trọng của mô hình đô thị wellness tại T&T City Millennia. Theo đó, khoảng 70% diện tích toàn khu dự kiến dành cho mảng xanh và mặt nước, góp phần cải thiện vi khí hậu và chất lượng không gian công cộng. Mật độ xanh cao cũng là điều kiện để phát triển mạng lưới đường dạo, sân chơi, vườn cảnh, các điểm nghỉ chân - những tiện ích nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến trải nghiệm sống mỗi ngày của cư dân.

Việc phát triển hệ tiện ích quy mô đòi hỏi bài toán vận hành dài hạn. T&T Group cho biết sẽ tích hợp nhiều nhóm dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, thể thao, giải trí, cảnh quan trong cùng một hệ sinh thái để cư dân có thể sử dụng thường xuyên, thay vì phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài. Cách tiếp cận này phù hợp xu hướng "đưa tiện ích về gần nơi ở", giúp giảm thời gian di chuyển và khuyến khích hình thành thói quen rèn luyện đều đặn.

Tiện ích bể bơi trong nội khu. Ảnh: T&T Group

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, cho biết dự án định hướng trở thành đô thị kiểu mẫu, chú trọng yếu tố sức khỏe, cảnh quan xanh và hệ tiện ích đồng bộ nhằm mang lại chất lượng sống bền vững cho cư dân.

Trong bối cảnh quỹ đất xanh tại các đô thị lớn ngày càng hạn chế, mô hình này được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh cho dự án, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư gắn với wellness của người dân đô thị.

T&T City Millennia nằm tại Tây Ninh, cách TP HCM khoảng 30 phút lái xe. Dự án có quy mô hơn 267 ha, cung cấp sản phẩm đã hoàn thiện, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng.

Song Anh