T&T City Millennia nhận danh hiệu Dự án đáng sống 2025

T&T City Millennia do T&T Homes phát triển được vinh danh Dự án đáng sống 2025, hạng mục khu đô thị, cùng thời điểm dự án triển khai lễ hội cuối năm và sắp mở bán phân khu mới.

Ngày 25/12, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Thị trường bất động sản trong giai đoạn mới, đồng thời trao chứng nhận Dự án đáng sống 2025 cho một số dự án. Tại sự kiện, khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia, tọa lạc tại Tây Ninh, được xướng tên ở hạng mục khu đô thị.

Theo ban tổ chức, giải thưởng được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí về hạ tầng, tiện ích, môi trường sống và các giá trị nhân văn, cùng quy trình thẩm định độc lập và đánh giá của độc giả. Một dự án đáng sống không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn phải tạo lập được nền tảng sống bền vững và cộng đồng cư dân gắn kết.

Ông Hoàng Việt Cường, Tổng giám đốc T&T Homes (giữa) nhận giải. Ảnh: T&T Group

Đại diện chủ đầu tư cho biết, giải thưởng vừa là minh chứng cho những nỗ lực của tập đoàn trong quá trình phát triển dự án, vừa là động lực để T&T Homes tiếp tục kiên định với định hướng kiến tạo các khu đô thị bền vững, lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

"Chúng tôi xác định phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là tạo lập những không gian sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi cộng đồng cư dân có thể gắn kết, tận hưởng tiện ích đồng bộ và an cư lâu dài", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Không gian dự án ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh. Ảnh: T&T Group

T&T City Millennia sở hữu vị trí chiến lược trong trung tâm mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng với khả năng tiếp cận trung tâm TP HCM trong khoảng 30 phút. Khu đô thị có quy mô 267 ha, mật độ xây dựng 34,73%, ưu tiên cảnh quan và hệ sinh thái xanh.

Mạng lưới mặt nước dài 7 km bao quanh dự án trở thành dấu ấn đặc trưng, góp phần điều hòa vi khí hậu, tăng vẻ đẹp cảnh quan. Xen kẽ là quỹ đất cây xanh - mặt nước - công viên tới 45 ha, tạo thành mảng xanh lớn mở ra không gian sống khoáng đạt, dẫn dắt hệ sinh thái nghỉ dưỡng và sinh hoạt ngoài trời của đại đô thị.

Hệ tiện ích của dự án đáp ứng nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi. Ảnh: T&T Group

Chủ đầu tư còn tích hợp hệ thống tiện ích đa tầng và đồng bộ, phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu với giáo dục chất lượng cao (trường liên cấp FPT), sức khỏe - thư giãn (chuỗi sân thể thao, hồ bơi, spa), văn hóa - giải trí (bến du thuyền)... Điểm nhấn là hai công trình biểu tượng đã xác lập kỷ lục Việt Nam: dòng sông Ánh sáng và tuyến phố đi bộ Millennia Journey thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm mỗi tuần.

Bên cạnh đó, thiết kế đô thị chú trọng yếu tố con người, ưu tiên sự thuận tiện trong di chuyển nội khu, các không gian sinh hoạt chung và khu vực tương tác cộng đồng. Định hướng này nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện và giàu tính kết nối.

Không khí Noel tại phố đi bộ Millennia Journey ngày 24/12. Ảnh: T&T Group

Từ ngày 24/12, T&T Homes tổ chức Millennia Fest, chuỗi sự kiện Giáng sinh và chào đón năm mới tại dự án, gồm các hoạt động như check-in lễ hội, vườn camping, phố ẩm thực, các trò chơi tương tác, bốc thăm may mắn cùng chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ... Điểm nhấn của giai đoạn cuối năm là lễ mở bán phân khu đảo tiện ích sinh thái, dự kiến diễn ra ngày 27/12.

Phân khu này có diện tích 15 ha, được quy hoạch khép kín, bao quanh bởi công viên ven sông và hệ tiện ích nội khu. Với số lượng giới hạn trong khu đô thị đã đi vào vận hành, phân khu được đánh giá có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Sự kiện mở bán được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho thị trường bất động sản phía Nam trong những ngày cuối năm, đồng thời khẳng định vị thế của T&T City Millennia trong phân khúc đô thị quy mô lớn, phát triển theo hướng bền vững.

Song Anh