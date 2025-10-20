T&T City Millennia hết giỏ hàng trong ngày mở bán đầu tiên

Toàn bộ sản phẩm mở bán của dự án T&T City Millennia trong ngày 19/10 được khách hàng đặt cọc sau vài giờ.

Lễ mở bán diễn ra tại khách sạn JW Marriott, TP HCM, thu hút hàng trăm khách hàng và đối tác. Không gian sự kiện nổi bật với hệ thống màn hình LED panorama dài gần 100 m bao quanh khán phòng, giúp tăng trải nghiệm thị giác.

Theo T&T Group, kết quả đợt mở bán đến từ nhu cầu ở thực và loạt ưu đãi tài chính. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi m2 để hoàn thiện nội thất. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết thuê lại sản phẩm trong 24 tháng với mức lợi nhuận 4% mỗi năm.

Khách hàng và nhà đầu tư tại sự kiện. Ảnh: T&T Group

Nhóm khách hàng không sử dụng hai chính sách trên được chiết khấu trực tiếp 4% giá bán. Tổng mức chiết khấu và ưu đãi lên đến 17%. Người mua còn được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị, thủ tục nhanh chóng. Ngoài ra, chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 3 năm đầu cũng được áp dụng nhằm khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của T&T Group với cư dân.

Tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư đánh giá dự án sở hữu mức giá cạnh trạnh trong khu vực với giá từ 54 triệu đồng mỗi m2 (chưa bao gồm các chính sách ưu đãi).

Bộ chính sách "đòn bẩy kép" tại dự án T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Đại diện T&T Group cho biết gói ưu đãi trên nhằm giảm chi phí hoàn thiện, tăng tính linh hoạt dòng tiền và hỗ trợ người mua trong bối cảnh thị trường đang phục hồi. Doanh nghiệp kỳ vọng các chính sách này giúp rút ngắn thời gian khai thác sử dụng nhà và ổn định dòng tiền cho nhà đầu tư.

Màn hình LED panorama tạo điểm nhấn thị giác cho không gian lễ mở bán. Ảnh: T&T Group

T&T City Millennia nằm tại Tây Ninh, cách TP HCM khoảng 30 phút lái xe. Dự án sở hữu lợi thế vị trí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", đồng thời thừa hưởng hệ thống hạ tầng đang phát triển của khu vực Long Hậu - Cần Giuộc.

Dự án có quy mô hơn 267 ha, quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại, lấy cảm hứng từ dòng sông và không gian xanh bản địa. Mỗi phân khu đều được thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích, hướng đến cuộc sống trong lành và gắn kết cộng đồng.

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Homes phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T&T Group

Tỷ lệ hết giỏ hàng được phía T&T Group nhìn nhận là tín hiệu tích cực cho nhóm dự án có pháp lý rõ ràng và chính sách thanh toán linh hoạt.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, cho biết dự án hướng đến nhu cầu về không gian sống chất lượng, tiện nghi cùng các lựa chọn tài chính phù hợp và cơ hội đầu tư. T&T City Millennia kỳ vọng trở thành trung tâm mới, gần cửa ngõ phía Nam TP HCM.

Song Anh