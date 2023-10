T Production hợp tác nhiều nghệ sĩ, thương hiệu quốc tế

T Production mạnh về quản lý nghệ sĩ, sản xuất show, MV, phim ảnh... cho loạt thương hiệu, đài truyền hình, sao trong nước lẫn quốc tế.

T Production là tâm huyết của đạo diễn Trần Thành Trung, ra mắt cách đây 10 năm. Đơn vị đứng sau nhiều dự án lớn, quy tụ đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, sáng tạo, liên tục cập nhật xu hướng mới. Một trong những dấu ấn của công ty là hợp tác với loạt sao, thương hiệu quốc tế.

Từng thành công với liveshow Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn, sự kiện Elle, Gucci hay show truyền hình Việt Nam tươi đẹp, Tết HTV..., Trần Thành Trung nhớ nhất Gala Vietnam Top Hits 2016 vì có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và nhóm Kpop - BTS, Mamamoo. "Sau lần đầu đến Việt Nam, BTS trở thành hiện tượng toàn cầu", anh nói.

BTS qua Việt Nam dự Gala Vietnam Top Hits 2016.

Từ lời giới thiệu của đối tác lâu năm, Trần Thành Trung lẫn T Production có cơ hội nâng tầm. "Họ tin tưởng chúng tôi, khi đội ngũ Hàn đặt vấn đề thực hiện show tại Việt Nam, họ đã chọn T Production là nhà sản xuất, còn tôi làm đạo diễn chính", anh tiết lộ.

Trần Thành Trung đánh giá đối tác Hàn chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao, chi tiết trong mọi khâu, từ hậu cần đến nghệ sĩ. Anh lý giải Hàn Quốc vốn có nền công nghệ giải trí phát triển mạnh, họ luôn đòi hỏi khắt khe, yêu cầu show đảm bảo chất lượng. Do đó, êkíp Trần Thành Trung mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Bù lại, chương trình diễn ra trọn vẹn, thu hút fan Kpop.

"Sau show, tôi và cộng sự học hỏi được nhiều điều, phần nào chuẩn hóa công việc sau này", anh cho hay.

Năm 2017, T Production mời Basick - rapper Hàn Quốc - quay Việt Nam tươi đẹp, show ăn khách phát trên Đài truyền hình TP HCM. Basick có hai chuyến trải nghiệm đáng nhớ: Quảng Bình (cùng Hồ Ngọc Hà) và TP HCM về đêm (với Noo Phước Thịnh).

Năm 2018, Việt Nam tươi đẹp tiếp tục chào đón Cindy Bishop - hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên MC có tiếng Thái Lan, góp phần quảng bá du lịch Việt.

Trần Thành Trung tiết lộ mời sao qua công ty quản lý, họ lập tức đồng ý vì ý nghĩa chương trình. Các tập có Basick, Cindy Bishop được phát trên các kênh truyền hình quốc tế sau đó, được khán giả đánh giá cao.

Bên cạnh đó, T Production cũng được nhiều thương hiệu toàn cầu tin tưởng, trong đó có Gucci. Cụ thể, tháng 4/2022, đơn vị phối hợp tổ chức, truyền thông Cine Gucci, Trần Thành Trung đảm nhận vai trò đạo diễn. Buổi khai mạc thu hút 20 nghệ sĩ hàng đầu cùng 100 khách VIP. 400 thiết kế đặc sắc, độc bản ra mắt giới mộ điệu.

Hồi tháng 6, Gucci tiếp tục "bắt tay" T Production tại triển lãm Gucci High End, có sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê. Sự kiện diễn ra trong không gian nhỏ gọn, ấm cúng, phong cách bài trí tối giản, sang trọng.

Lan Khuê, Thanh Hằng, Hà Hồ dự sự kiện Gucci hồi tháng 6.

Hôm 5/9, đơn vị thực hiện thành công show kỷ niệm 10 năm của Lan Khuê - Hacchic, chủ đề "Aluminium". Diễn viên Mai Davika - "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" - nhận xét chương trình hoành tráng, nhiều cảm xúc. Show cũng quy tụ dàn sao hot như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lý Nhã Kỳ...

T Production còn đảm nhận quản lý toàn phần hoặc dự án cho loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Kế hoạch truyền thông, phát triển được thiết kế chuyên nghiệp, chi tiết từng giai đoạn.

Đơn vị thực hiện nhiều chương trình lớn như Gala Nhạc Việt, Tết HTV... hay đêm nhạc Miền Trung yêu thương, Cám ơn những mùa xuân yêu thương, Tiếp sức đến trường, Xuân vì cộng đồng.

T Production là đối tác của các đài truyền hình, sản xuất đa dạng thể loại như: Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam Top Hits, Tạp chí Showbiz, Câu chuyện âm nhạc, MV cuối tuần. Nhiều chương trình được mua bản quyền phát sóng trong và ngoài nước. Đơn vụ còn thực hiện loạt dự án cộng đồng, sự kiện của nhãn hàng, clip, TVC, sitcom, webdrama, phim điện ảnh.

Theo Trần Thành Trung, công ty đồng hành nghệ sĩ như "người bạn thân thiết", giúp họ xây dựng hình ảnh, thực hiện đêm nhạc, album, showcase. Điển hình là Uyên Linh, Thanh Ngọc, Hòa Minzy, Lương Bích Hữu.

Năm 2021, T Production thành lập Ganga Studios - chuyên cung cấp dịch vụ sáng tạo ý tưởng, nội dung âm nhạc, phim ảnh - điều hành bởi các thành viên nhiều năm kinh nghiệm, vững chuyên môn như: đạo diễn Trần Thành Trung, Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc sáng tạo Denis Đặng.

Loạt sản phẩm do Ganga Studios sản xuất đạt hiệu ứng tốt, vào top thịnh hành YouTube. Trong đó có MV của Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Miu Lê, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Karik. Gần nhất, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" một số khâu thực hiện trailer, MV The New Mentor, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Đạo diễn Trần Thành Trung đứng sau thành công của loạt chương trình, dự án nổi bật do T Production thực hiện.

Nhờ loạt hoạt động, sản phẩm gây tiếng vang, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập T Production là "Đơn vị thực hiện nhiều dự án âm nhạc cộng đồng nhất Việt Nam" (12 dự án, từ 2010 đến 2021), "Đơn vị thực hiện các MV cộng đồng quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam" (14 MV). Đầu năm, Gala nhạc Việt nhận kỷ lục "Thương hiệu sở hữu hệ thống sản phẩm âm nhạc Tết nhiều nhất Việt Nam".

