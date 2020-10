T.O.P chi hơn 8,8 triệu USD mua tranh

Ca sĩ T.O.P - thành viên nhóm Big Bang - chi 8,8 triệu USD mua bức tranh của danh họa người Mỹ Frank Stella.

Ngày 9/10, T.O.P - tên thật Choi Seung Hyun - khoe tác phẩm trên Instagram với người hâm mộ. Theo Allkpop, anh chi 8,879,400 USD để sở hữu bức tranh theo trường phái tối giản của họa sĩ người Mỹ.

Bức tranh T.O.P mua từ họa sĩ Frank Stella.

T.O.P nổi tiếng với thú chơi sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Thời gian qua, anh chuyển tới một căn nhà mới, thường xuyên chia sẻ với fan việc bài trí căn nhà trên mạng xã hội. Anh mua nhiều bức tranh treo trong nhà.

T.O.P, sinh năm 1987, là nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen, Out of Control... Tháng 7/2019, anh hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự. Ca sĩ từng vướng scandal sử dụng cần sa tại nhà riêng năm 2016.

