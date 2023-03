T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn

Tập đoàn T&T Group tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội để trao học bổng, xe đạp, tặng quà... giúp trẻ em khó khăn

Số tiền ủng hộ trên được đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group trao trong lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức ngày 23/3, nhằm hưởng ứng đề án "Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025". Nguồn kinh phí này sẽ dùng để trao học bổng, xe đạp, tặng quà... giúp đỡ các em tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group (trái) ủng hộ 2 tỷ đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội. Ảnh: T&T Group

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn hơn 14.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 32.000 em có nguy cơ này. Bên cạnh đó, nhiều em nhỏ khó khăn cũng cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

"Chúng tôi hy vọng mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em kém may mắn, khó khăn đều được chăm sóc, quan tâm và tiếp cận đầy đủ cơ hội, trở thành những công dân có ích cho đất nước", đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group chia sẻ.

Đánh giá trẻ em là đối tượng yếu thế, còn non nớt, dễ bị tổn thương và không có khả năng tự bảo vệ mình, nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Vào tháng 7/2022, tập đoàn đã trao 100 suất học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng giúp đỡ các em khó khăn tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Tháng 12/2021, doanh nghiệp đóng góp 500 triệu đồng cho chương trình "Mùa xuân cho em" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức.

Tập đoàn T&T Group được vinh danh vì có những đóng góp tích cực trong hoạt động công tác xã hội. Ảnh: T&T Group

Tại sự kiện này, Tập đoàn T&T Group và ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội trao bảng vàng vì những đóng góp tích cực trong hoạt động công tác xã hội.

"Chúng tôi theo đuổi triết lý phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội trong suốt quá trình phát triển của T&T Group và tiếp tục nhân rộng để trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động", đại diện doanh nghiệp nói.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang có buổi chia sẻ, truyền cảm hứng với các em học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học Tỏa sáng. Lớp học đặc biệt này do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện từ năm 2017, nhằm chia sẻ, trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống cũng như tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn Thủ đô.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group là một trong 64 cá nhân tiêu biểu được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vinh danh. Ảnh: T&T Group

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có nhiều đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang và Tập đoàn T&T Group ủng hộ 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ thành phố xây dựng nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội 6 tỷ đồng (giai đoạn 2019-2022).

Ở thời điểm dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống người dân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng cán bộ nhân viên đi tới những "điểm nóng" trên địa bàn Thủ đô thăm hỏi và trao hàng nghìn suất quà để hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn.

Anh Thư