SZA diện đầm 'thần vệ nữ' của Đỗ Long tại Grammy

MỹSZA - ngôi sao R&B Mỹ - diện váy chất liệu thun, cảm hứng hình ảnh thần vệ nữ của nhà mốt Việt khi nhận cúp Grammy.

Sáng 5/2 (giờ Hà Nội), ngôi sao âm nhạc được vinh danh ba trong số chín hạng mục đề cử tại sự kiện, gồm Ca khúc R&B hay nhất cho Snooze, Album R&B đương đại xuất sắc cho SOS và Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc cho Ghost in the Machine, hát cùng Phoebe Bridger.

SZA diện đầm cảm hứng thần vệ nữ của Đỗ Long tại Grammy SZA nhận cúp Grammy trong trang phục của nhà mốt Việt. Video: CBS

Trên sân khấu, SZA diện thiết kế lấy cảm hứng từ tượng thần vệ nữ (Venus de Milo), chất liệu thun kết hợp kỹ thuật in và vẽ, dựa trên đường nét gợi cảm của ca sĩ. Đỗ Long còn sử dụng kỹ thuật draping bắt xếp khéo léo trên nền vải thun, có thêm ánh kim tạo điểm nhấn.

SZA trong thiết kế của nhà mốt Việt tại Grammy lần thứ 66. Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Nhà thiết kế cho biết êkíp SZA liên hệ đặt váy cách đây ba tuần sau khi xem trang phục được một người mẫu Việt diện tại show Rhythm hồi tháng 5/2023 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. "Mọi trao đổi diễn ra online, do đó chúng tôi yêu cầu cung cấp số đo hình thể, size giày chính xác của SZA để thực hiện. Tôi đã chọn lại tone màu cho trang phục để phù hợp làn da, đồng thời tôn vinh cống hiến của nghệ sĩ cho nền âm nhạc", Đỗ Long nói.

SZA diện đầm cảm hứng thần vệ nữ của Đỗ Long tại Grammy Hậu trường SZA tại lễ trao giải Grammy. Video: Đỗ Long cung cấp

Theo nhà thiết kế, quá trình thực hiện chiếc đầm diễn ra suôn sẻ. Sau khi hoàn thiện, êkíp của anh gửi sang Mỹ, SZA đã nhắn tin cảm ơn, cho biết hài lòng khi mặc váy.

Bản phác thảo chiếc đầm của SZA tại Grammy. Ảnh: Đỗ Long

SZA là nghệ danh của ca sĩ Solána Imani Rowe, 35 tuổi, người Mỹ. Cô bắt đầu sáng tác nhạc từ đầu những năm 2010. Năm 2014, cô ký hợp đồng với hãng Top Dawg Entertainment, ra mắt EP gây chú ý. Năm 2017, ca sĩ phát hành album phòng thu đầu tay - Ctrl - nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, gây chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 60, album mang về cho cô bốn đề cử, trong đó có giải Nghệ sĩ mới xuất sắc. Năm 2020, Ctrl được tờ Rolling Stone xếp vào Danh sách 500 album xuất sắc mọi thời đại.

Năm 2018, cô hợp tác Kendrick Lamar trong ca khúc All the Stars, nhận đề cử giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc trong phim hay nhất và giải Oscar cho ca khúc gốc trong phim xuất sắc. Từ năm 2020 đến nay, SZA có nhiều ca khúc gây tiếng vang khác như Good Days, I Hate U, Kiss Me More...

Đỗ Long, 39 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Anh từng tổ chức show lần lượt các năm 2018-2022, quy tụ nhiều chân dài.

Lễ trao giải lần thứ 66 được tổ chức tại nhà thi đấu Crypto.com ở thành phố Los Angeles (Mỹ), diễn viên hài Trevor Noah dẫn chương trình. Taylor Swift trở thành nghệ sĩ thắng nhiều Album của năm nhất trong lịch sử Grammy.

Giải thưởng được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

