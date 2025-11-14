Syria mở lại đại sứ quán ở London sau hơn một thập kỷ

Syria thông báo mở lại đại sứ quán tại thủ đô London, Anh, trong bước đi mới nhất nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao toàn cầu.

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani ngày 13/11 chủ trì buổi lễ tại đại sứ quán ở trung tâm London, kéo quốc kỳ đánh dấu thời khắc nối lại hoạt động của sứ quán sau 14 năm đóng cửa.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani vẫy tay với đám đông từ ban công đại sứ quán nước này ở trung tâm thủ đô London, Anh, ngày 13/11. Ảnh: X/Asaad al-Shaibani

Bức ảnh đăng trên tài khoản X của Ngoại trưởng Shaibani cho thấy ông đứng trên ban công đại sứ quán, vẫy tay với đám đông bên dưới, trong đó có một số người cầm cờ Syria.

Ông Shaibani cho biết sau nhiều năm bị cô lập, Syria "đã trở lại thế giới với bản sắc tự do của mình".

Đặc phái viên của Anh về vấn đề Syria Ann Snow cũng đăng bài bày tỏ ủng hộ trên X. "Hôm nay tôi tự hào được chứng kiến Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani kéo cờ tại đại sứ quán ở London, một khoảnh khắc lịch sử", bà viết.

Bộ Ngoại giao Syria cho hay trong chuyến thăm London, ông Shaibani đã gặp người đồng cấp Anh Yvette Cooper và thảo luận về "triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như cách để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực".

Việc mở lại đại sứ quán tại Anh là minh chứng cho nỗ lực ngày càng tăng của Syria nhằm xây dựng lại hiện diện ngoại giao toàn cầu sau nhiều năm bị quốc tế cô lập dưới chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad.

Cờ Syria tung bay bên ngoài đại sứ quán nước này ở thủ đô London, Anh, hôm 14/11, một ngày sau khi được mở lại. Ảnh: AFP

Kể từ khi ông Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Syria, dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, đã nhanh chóng hành động để khôi phục quan hệ ngoại giao trên khắp thế giới.

Hồi đầu tuần, ông Sharaa đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, đánh dấu bước ngoặt đáng kinh ngạc đối với người đàn ông từng nằm trong danh sách khủng bố của Washington.

Nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mà ông Sharaa từng lãnh đạo trước đây có liên kết với al-Qaeda. Nhưng từ khi nắm quyền, ông đã cam kết giải thể mọi phe phái vũ trang, trong đó có HTS, và tái thiết lập quan hệ với các chính phủ phương Tây.

Anh loại HTS khỏi danh sách các tổ chức khủng bố hồi tháng 10, mở đường cho việc nối lại quan hệ với Syria. Cựu ngoại trưởng Anh David Lammy đã gặp ông Sharaa tại Damascus hồi tháng 7, công bố việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau hơn một thập kỷ bị cắt đứt.

Vũ Hoàng (Theo AFP)