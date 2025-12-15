Syria bắt 5 nghi phạm sau vụ phục kích quân nhân Mỹ

Syria bắt 5 người liên quan vụ thành viên IS trà trộn vào lực lượng an ninh và xả súng làm chết hai quân nhân, một dân thường Mỹ.

Bộ Nội vụ Syria ngày 14/12 thông báo đã bắt 5 người bị nghi liên quan vụ nổ súng nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại thị trấn Palmyra, miền trung Syria, trước đó một ngày. 5 nghi phạm đã lập tức bị chuyển đi thẩm vấn, danh tính những người này chưa được công bố.

Chiến dịch truy bắt được tiến hành bởi các đơn vị chính phủ Syria ở Palmyra và lực lượng liên quân quốc tế.

Vụ tấn công hôm 13/12 khiến hai lính lục quân và một phiên dịch dân sự Mỹ thiệt mạng, ba binh sĩ cũng bị thương. Tay súng bị bắn chết tại hiện trường sau đó. Bộ Nội vụ Syria mô tả kẻ tấn công là người mới được tuyển dụng vào lực lượng an ninh Syria, bị nghi ngờ có cảm tình với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giới chức Syria đã đánh giá hồ sơ của kẻ tấn công chỉ vài ngày trước vụ phục kích và kết luận người này có thể mang quan điểm cực đoan, song chưa kịp ra quyết định nhân sự.

Lực lượng an ninh Syria ở thành phố Sweida, tỉnh Sweida ngày 16/7. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Syria Nour al-Din al-Baba thừa nhận chính phủ đang thiếu nhân lực an ninh và phải áp dụng mô hình tuyển dụng nhanh trong một năm qua. Ông tiết lộ kẻ tấn công nằm trong số 5.000 người gia nhập đơn vị mới thành lập tại vùng sa mạc Badiya, nơi tàn dư IS còn hoạt động.

Al-Baba gọi sự việc là "lỗ hổng an ninh nghiêm trọng", đồng thời nói giới chức đã phát động các đợt truy quét quy mô lớn tại Badiya, phá vỡ một số tổ chức ngầm của IS.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/12 tuyên bố sẽ "gây thiệt hại rất lớn" cho những kẻ đứng sau vụ phục kích quân nhân Mỹ ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani sau vụ tấn công.

Damascus tái khẳng định cam kết cùng trấn áp và tiêu diệt mối đe dọa chung từ IS, lực lượng từng chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq giai đoạn 2014-2019.

Syria đang hợp tác với liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ vào tháng 11 khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng. Mỹ hiện vẫn triển khai lực lượng tại đông bắc Syria cho các nhiệm vụ chống IS.

Thanh Danh (Theo Reuters, Al Jazeera, AP)