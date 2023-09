Synology cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu cho ông lớn thực phẩm Thái Lan

Thai Nippon Foods - doanh nghiệp ngành thực phẩm của Thái Lan sử dụng giải pháp lưu trữ từ Synology nhằm bảo vệ và đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu.

Thai Nippon Foods là công ty con của tập đoàn chế biến thực phẩm NH Foods Nhật Bản, chuyên sản xuất và phân phối thịt tươi, thực phẩm chế biến và hải sản. Để bảo vệ dữ liệu, doanh nghiệp này mới đây đã sử dụng giải pháp lưu trữ và sao lưu của Synology. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống của Synology có sự tin cậy và tính bảo mật. Các phần mềm bảo vệ giúp đơn vị sao lưu và phục hồi dữ liệu nhanh chóng. Tính năng High Availability có khả năng sẵn sàng cao, đảm bảo hệ thống sản xuất và kinh doanh vận hành liên tục và thời gian gián đoạn gần như bằng không.

Nhà máy Thai Nippon Foods tại Thái Lan. Ảnh: Synology

Ngoài ra, Thai Nippon Foods còn thiết lập các biện pháp bảo vệ dữ liệu nâng cao bằng cách tích hợp ứng dụng Synology Active Backup for Business vào hạ tầng sao lưu hiện có. Phương pháp này cung cấp giải pháp sao lưu linh hoạt, tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau. Do nằm trong máy chủ vật lý, Active Backup for Business giúp tối ưu hóa quá trình sao lưu và khôi phục, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn RTO về thời gian phục hồi dữ liệu. So với việc khôi phục dữ liệu từ đám mây, thiết lập này đảm bảo truy cập dữ liệu nhanh hơn và giảm thiểu đáng kể thời gian ngừng hoạt động.

Theo doanh nghiệp thực phẩm này việc duy trì quy trình sản xuất liền mạch và quản lý các thông tin về hoạt động đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả kinh doanh. An toàn dữ liệu phải đặt lên hàng đầu khi có nhiều yếu tố khó lường như thảm họa thiên nhiên, lỗi phần cứng hay tấn công mạng. "Công ty chú trọng đến việc bảo mật dữ liệu, khả năng truy cập và phục hồi sau sự cố, cũng như tính ổn định của hệ thống. Synology cung cấp những thứ chúng tôi cần là sự tin cậy và tính an toàn", đại diện Thai Nippon Foods nói.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu của Synology. Ảnh: Synology

Synology là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp này cập nhật liên tục các công nghệ để cung cấp nhiều sản phẩm, giải pháp về lưu trữ, sao lưu dữ liệu, chia sẻ tệp, hệ thống giám sát và cơ sở hạ tầng mạng. Tất cả được thiết kế với mục tiêu tạo nên nền tảng tập trung, đơn giản hóa việc quản lý công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Hoài Phương