Synology chú trọng tính bảo mật trên camera an ninh

Synology cung cấp hệ thống giám sát Surveillance Station cùng hai dòng camera an ninh mới, ứng dụng AI phân tích hình ảnh, bảo mật cao.

Đại diện Synology cho biết, hiện nay hơn 60% doanh nghiệp trên thế giới trang bị camera an ninh. Hệ thống giúp các đơn vị giám sát, đảm bảo an toàn nơi làm việc và cải thiện năng suất lao động trong quá trình chuyển đổi số. Tại Việt Nam, số lượng camera an ninh lắp đặt cũng đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài các lợi ích kể trên, thiết bị này còn góp phần đảm bảo tình trạng trị an, giảm một số hoạt động tội phạm trên đường phố.

Camera an ninh ngày một phổ biến hơn tại doanh nghiệp, gia đình. Ảnh: Synology

Từ năm 2009 hãng Synology đã cung cấp giải pháp giám sát camera có tên Surveillance Station chạy trên các thiết bị lưu trữ gắn mạng NAS. Giải pháp này có nhiều tính năng bảo mật, ổn định và khả năng mở rộng. Sản phẩm cho thấy sự hiệu quả khi được triển khai ở hơn 480.000 địa điểm trên toàn cầu, giúp kết nối hơn hai triệu camera an ninh từ hơn 8.200 dòng sản phẩm khác nhau trên thị trường.

Tuy vậy, Surveillance Station vẫn không thể chủ động trong việc cập nhật firmware của các camera này và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp thiết bị. Nghĩa là, dù Surveillance Station mang đến giải pháp bảo mật nhưng nếu camera của nhà cung cấp gặp phải các lỗ hổng bảo mật nằm sâu trong firmware, người dùng phải phụ thuộc vào nhà cung cấp để nhận được bản vá lỗ hổng trước khi bị hacker khai thác tấn công.

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm hoàn thiện về bảo mật và quản lý hệ thống hiệu quả hơn, Synology cung cấp hai dòng camera an ninh đầu tiên của hãng gồm BC500 và TC500. Với các dòng camera này, khách hàng có thể lựa chọn thiết bị theo ý muốn mà không phải lo về khả năng tương thích.

Synology vừa ra mắt hai dòng camera an ninh mới: BC500 (trái) và TC500 (phải). Ảnh: Synology

Đại diện hãng cho biết, đơn vị đã có kinh nghiệm tích hợp hơn 8.000 loại camera khác nhau và hợp tác với hơn 140 nhà sản xuất danh tiếng trên thế giới. Tuy vậy, để hiểu được nhu cầu thực sự của nhiều nhóm khách hàng khác nhau trong ngành công nghiệp, đội ngũ phát triển sản phẩm của Synology vẫn phải gặp gỡ hàng loạt chuyên gia trong ngành.

Lấy ví dụ qua chi tiết nhỏ như chân gắn của camera BC500 được thiết kế để có thể dễ dàng lắp đặt và duy trì sự đồng đều cho chất lượng hình ảnh ngay cả ở giữa những giao lộ trên đường phố. Thiết kế này có được nhờ việc phỏng vấn nhiều người dùng khác nhau, lắng nghe phản hồi của họ và cuối cùng thử nghiệm trên nhiều loại giá đỡ khác nhau để tìm ra thiết kế phù hợp với số đông khách hàng.

Đơn vị tin rằng, chất lượng thực sự của sản phẩm không chỉ nằm ở khâu thiết kế và kiểm thử, khách hàng mới là người quyết định chất lượng đó. Vì vậy, sau quá trình thiết kế và kiểm tra nghiêm ngặt, một số sản phẩm mẫu được gửi tới người dùng thực sự để đảm bảo các thông số thiết kế đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong ngành.

Nhóm sản phẩm đã tiếp xúc với những nhà tích hợp hệ thống, thậm chí cả chính các doanh nghiệp để thiết lập thử nghiệm các camera này bên trong và bên ngoài nhà máy. Quá trình này nhằm theo dõi chất lượng, mức độ chính xác của tính năng nhận diện gương mặt bằng AI. Trụ sở của Synology cũng được lắp đặt các hệ thống camera do chính họ phát triển để thử nghiệm và kiểm tra hiệu quả hoạt động của nó.

Để mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn thiện về camera an ninh, chất lượng hình ảnh và phần cứng thiết bị chỉ là một yếu tố. Một yếu tố quan trọng khác là quá trình lắp đặt và triển khai phải thuận tiện, dễ bảo trì sau khi tích hợp vào hệ thống quản lý. Nhờ tích hợp giải pháp Surveillance Station vào phần thiết lập, người dùng có thể thiết lập các chi tiết thông số mà không cần cài thêm công cụ ngoài.

Sản phẩm DVA3221 giúp lưu trữ và phân tích dữ liệu camera tập trung thông qua AI ngay trên một thiết bị. Ảnh: Synology

Bên cạnh giao diện dễ thao tác, camera còn tích hợp công nghệ AI dành cho các tính năng phân tích hình ảnh nâng cao. Nhờ vậy, thiết bị có thể tự động phát hiện người hay phương tiện trong khung hình, tắc nghẽn hoặc xâm nhập. Đây là các tính năng cần thiết đối với những hệ thống camera an ninh, giúp quá trình sử dụng, vận hành trở nên dễ dàng, an toàn và hữu dụng hơn.

Synology cũng cam kết tính bảo mật khi hỗ trợ mã hóa hình ảnh và toàn bộ đường truyền, cập nhật firmware trong dài hạn và hoàn toàn tuân thủ theo các tiêu chuẩn NDAA/TAA về bảo mật. Đơn vị cũng tự triển khai các nhóm phản ứng sự cố (SIRT Team) và nhóm Đỏ (Red Team) để kiểm tra khả năng bảo mật của các camera này trước khi ra mắt cũng như trong quá trình vận hành.

Mô hình AI phân tích và nhận diện đối tượng xuất hiện trong khung hình để đưa ra cảnh báo kịp thời. Ảnh: Synology

Lin Li, Quản lý cấp cao bộ phận Giám sát An ninh của Synology nói thêm, việc ra mắt hai dòng camera BC500 và TC500 chỉ là bước đầu tiên vào thị trường này. Hiện đơn vị đã lên kế hoạch phát triển nhiều dòng camera mới với các kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu lắp đặt trong các điều kiện khác nhau. Đội ngũ phát triển cũng liên tục lắng nghe nhu cầu từ thị trường và phản hồi của người dùng để hệ thống giám sát trở nên thân thiện với người dùng hơn.

Minh Huy