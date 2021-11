Synnex FPT là nhà phân phối Microsoft Surface tại Việt Nam

Theo thỏa thuận vừa ký kết, Synnex FPT trở thành nhà phân phối máy tính Microsoft Surface tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Phạm Mạnh Hưng - Giám đốc phụ trách đối tác Synnex FPT cho biết: "Thoả thuận hợp tác là bước đi chiến lược của công ty trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp toàn diện các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu theo quy mô từng phân khúc khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là hiện thực hoá tham vọng nắm giữ thị phần phân phối số một của các đối tác chiến lược tại Việt Nam".

Theo đó, Synnex FPT đã sớm đưa về Việt Nam hệ sinh thái Surface với những phiên bản máy tính từ cao cấp tới phổ thông cùng phụ kiện đi kèm như bàn phím, chuột, bút, dock-kết nối... cho trải nghiệm làm việc đồng bộ và tối ưu.

Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chuyên nghiệp dù làm việc từ xa hay học tập online, Microsoft Surface được thiết kế theo xu hướng hiện đại, tích hợp hai trong một với diện mạo sang trọng cùng tốc độ xử lý dữ liệu mạnh mẽ. Sản phẩm được tối ưu sử dụng cho các đơn vị, doanh nghiệp có quy mô với nhu cầu đồng bộ thiết bị công nghệ thông tin như tổ chức giáo dục, hành chính công, y tế, doanh nghiệp đa quốc gia... "Thông qua nhà phân phối Synnex FPT và các đại lý được ủy quyền dành cho doanh nghiệp và dự án đã là đối tác của Microsoft, sản phẩm Surface luôn sẵn sàng được cung ứng với số lượng lớn", đại diện hãng khẳng định.

Một số sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như Surface Pro 8, Surface Laptop 4, Surface Pro 7 và Surface Pro 7+ có giá tham khảo khoảng 33 đến 36 triệu đồng. Trong đó, Surface Pro 8 ra mắt hồi cuối tháng 9 trong sự kiện Microsoft Surface 2021, có hai tuỳ chọn CPU là Intel Core i5 và Core i7 thế hệ 11. Đặc biệt, phiên bản LTE có hỗ trợ SIM. Model tiêu chuẩn đi kèm với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ, trong khi model cao cấp nhất có tới 32GB RAM và 1TB dung lượng lưu trữ. Surface Pro 8 có hiệu suất CPU cao hơn 40% so với thế hệ trước và GPU mạnh hơn 74%, thời lượng pin sử dụng kéo dài lên tới 16 giờ

Surface Pro 8 dành cho doanh nghiệp, nhất quán và an toàn với Windows 11 hoặc Windows 10.

Người dùng phân khúc phổ thông cũng có thể tiếp cận Surface Laptop Go và Surface Go 3 với giá tham khảo khoảng 15 đến 17 triệu đồng. Laptop Go là mẫu máy tính xách tay Surface nhẹ nhất, có giá cả phải chăng nhưng vẫn được trang bị màn hình cảm ứng PixelSense Display 12.4 inch, độ phân giải 1536 x 1024 pixel, hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 ngón. Surface Go 3 ra mắt hồi cuối tháng 9 là một chiếc máy tính bảng lai laptop hỗ trợ sẵn Windows 11 dành cho người dùng thích thiết kế gọn nhẹ với màn hình cảm ứng 10.5", có tính di động cao nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu làm việc thông thường.

Surface Go 3 được tối ưu hóa cho bút kỹ thuật số và cảm ứng.

Một số phụ kiện được ưa chuộng đặt hàng như Surface Arc Mouse, Surface Pen Com và Surface Dock 2 có giá tham khảo khoảng 3 đến 7 triệu đồng. Phụ kiện nằm trong hệ sinh thái Surface được hãng thiết kế tối ưu cho người dùng Windows.

Nếu máy tính Surface đủ để mang đến phong cách chuyên nghiệp thì việc kết hợp phụ kiện như bút, chuột, bàn phím... với thiết kế cao cấp sẽ thuyết phục người dùng bởi trải nghiệm hiện đại và sáng tạo hơn.

Khách hàng mua combo đặc biệt Surface Pro 7+ kèm Pen sẽ sở hữu ngay quà tặng là phiếu mua hàng VinID hoặc thẻ cào điện thoại có giá trị lên đến 500.000 đồng. Ưu đãi diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12, số lượng quà tặng có hạn.

Thế Đan