Syngenta tổ chức tập huấn cho phụ nữ nông thôn miền Bắc

Ninh BìnhChương trình của Syngenta giúp phụ nữ nông dân tiếp cận công nghệ, nâng hiệu quả canh tác, cải thiện sinh kế và thúc đẩy vai trò trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, phụ nữ đang giữ vai trò ngày càng rõ nét trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, song cơ hội tiếp cận kiến thức mới và công nghệ hiện đại ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn hạn chế. Từ đó, Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt - Gieo yêu thương, gặt thành công" tại Ninh Bình ngày 24-25/3, với hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh lân cận. Sáng kiến nhằm hỗ trợ phụ nữ nông dân tiếp cận phương thức canh tác hiện đại.

Lớp tập huấn kiến thức nông nghiệp được nhiều chị em quan tâm. Ảnh: Syngenta

Một trong những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình là chị Nguyễn Thị Hưng (48 tuổi), điều hành nhóm đại diện gần 100 hộ trồng lúa trên diện tích hơn 100 ha tại xã Tiền Hải. Trước áp lực sâu bệnh và thời tiết, chị bắt đầu ứng dụng nền tảng nông nghiệp số Cropwise Grower để chẩn đoán sâu bệnh bằng trí tuệ nhân tạo, theo dõi thời tiết và quản lý lịch canh tác qua điện thoại. "Trước đây nhiều loại sâu bệnh khó nhận biết, giờ chỉ cần chụp ảnh là ứng dụng gợi ý hướng xử lý", chị nói.

Bên cạnh đó, chị Hưng còn đầu tư máy bay không người lái để phun thuốc trên diện tích lớn. Công nghệ này giúp giảm khoảng 70% công lao động, đồng thời tối ưu lượng nước và thuốc bảo vệ thực vật. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp ruộng lúa của gia đình nâng hiệu quả mà còn lan tỏa sang các hộ trong nhóm đại điền.

Các nữ nông dân tham gia chương trình "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt". Ảnh: Syngenta

Trong khuôn khổ chương trình, các nữ nông dân tham gia trao đổi với chuyên gia về quản lý dịch hại, tối ưu quy trình canh tác và ứng dụng công cụ nông nghiệp số. Bên cạnh nội dung kỹ thuật, chương trình cũng đề cập đến sức khỏe và chất lượng sống của phụ nữ nông thôn. Những chia sẻ về dinh dưỡng, vận động và quản lý căng thẳng được nhiều người đánh giá gần gũi với thực tế khi họ vừa tham gia sản xuất vừa đảm nhận trách nhiệm gia đình.

Các đại biểu còn tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình, nơi giới thiệu các mô hình canh tác và khu trải nghiệm gắn với sản xuất. Tại đây, người nông dân quan sát trực tiếp phòng thí nghiệm, khu trồng cây và các mô hình canh tác mô phỏng, từ đó hình dung rõ hơn cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết phụ nữ là lực lượng tiên phong trong việc thử nghiệm phương thức sản xuất mới tại nhiều địa phương. Khi được tiếp cận kiến thức và công nghệ, những thay đổi có thể lan tỏa ra cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của nông nghiệp. Theo ông, hỗ trợ phụ nữ nông dân không chỉ cải thiện sinh kế gia đình mà còn đóng góp vào sự phát triển dài hạn của ngành.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam phát biểu tại chương trình "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt". Ảnh: Syngenta

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch theo hướng bền vững và ứng dụng công nghệ, những sáng kiến đào tạo và kết nối như chương trình tại Ninh Bình được kỳ vọng giúp phụ nữ nông thôn trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và thích ứng với biến động trong tương lai.

Thái Anh