SYM TPBW: xe ga phát triển riêng cho khách Việt giá 32,8 triệu đồng

TPBW sử dụng động cơ 125 phân khối có mức tiêu thụ 1,75 l/100 km, trang bị phanh ABS bánh trước, giá 32,8-33,8 triệu đồng.

Ngày 13/10, hãng SYM giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên TPBW, được thiết kế và phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người dùng đô thị, đề cao yếu tố tiện ích và tiết kiệm nhiên liệu. Giá bán của TPBW là 32,8-33,8 triệu đồng.

TPBW được lấy ý tưởng thiết kế từ loài hoa tam giác mạch đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Hậu tố BW trong tên là viết tắt của Buck Wheat, có nghĩa là tam giác mạch, chữ P là Perseverance, có nghĩa là bền bỉ, chỉ tính cách của loài hoa. Cuối cùng T có nghĩa là Trace, là "họ" của dòng xe này. SYM Việt Nam cho biết kiểu đặt tên này có thể sẽ được áp dụng cho các dòng xe khác cho tương lai.

Kích thước dài x rộng x cao của TPBW là 1.900 x 669 x 1.086 mm, chiều cao yên 760 mm. Kích thước này dài hơn Honda Vision (1.871 x 686 x 1.101) một chút, trong khi hẹp hơn và thấp hơn, độ cao yên tương đương. Thiết kế của TPBW khác biệt so với những mẫu tay ga phổ thông hiện nay, với các đường nét bo tròn, mềm mại, tạo nên tổng thể thanh thoát và hài hòa. Ngôn ngữ thiết kế này khiến mẫu xe mang dáng vẻ nhẹ nhàng, có phần nữ tính. Một điểm nhấn đáng chú ý là đĩa phanh trước được tạo hình như cánh hoa, khác biệt so với kiểu tròn truyền thống.

Cụm đèn định vị LED được chia thành hai tầng: đèn tròn nhỏ ở giữa yếm và dải đèn ở phía dưới kết hợp với xi-nhan. Đèn pha LED chính được bố trí trên cụm tay lái, tách biệt khỏi phần yếm, giúp tăng khả năng chiếu sáng khi đánh lái.

SYM trang bị cho TPBW màn hình điện tử hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, hệ thống phanh ABS cho bánh trước, cổng sạc USB, cùng bình xăng đặt ở yếm trước. Cách bố trí này giúp cốp xe có dung tích 23,7 lít, đủ chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe có thêm hốc chứa đồ nhỏ phía trước. Phanh sau là loại phanh đùm, bánh trước và sau đều sử dụng lốp không săm 14 inch.

TPBW sử dụng động cơ 125 phân khối, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,4 mã lực và mô-men xoắn 10,4 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 1,75 lít/100 km, thấp hơn cả Honda Vision, mẫu xe 110 phân khối hiện đạt mức 1,85 lít/100 km. Bình xăng dung tích 5 lít cho phép di chuyển quãng đường khoảng 280 km sau mỗi lần đổ đầy.

SYM TPBW bán ra với hai phiên bản và 4 màu xe, bản tiêu chuẩn dùng chìa khóa cơ giá 32,8 triệu đồng, bản smartkey giá 33,8 triệu đồng. Ở tầm giá này, TPBW cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision (31,3-36,6 triệu đồng), Yamaha Janus 125 (29,1-33,3 triệu đồng) và Yamaha FreeGo (30,3-34,2 triệu đồng).

