SYM Priti 125 có phiên bản màu tím ánh hồng

SYM bổ sung màu mới cho dòng xe tay ga đô thị, hướng đến nhóm người dùng trẻ, ưa cá tính thời trang, hôm 3/9.

Phối màu tím ánh hồng mới được SYM bổ sung cho mẫu xe tay ga đô thị Priti 125, pha trộn giữa màu hồng pastel và sắc tím bằng công nghệ sơn đa lớp của hãng. Dưới các góc độ ánh sáng khác nhau, màu sắc này sẽ tạo hiệu ứng thị giác thú vị.

Phối màu mới của xe tay ga Priti 125. Ảnh: SYM

Đi kèm tùy chọn màu tím ánh hồng, SYM Priti 125 định vị nhóm người dùng nữ trẻ, thường xuyên di chuyển trong đô thị và yêu thích cá tính thời trang. Cái tên "Priti" được hãng lấy cảm hứng từ loài chim ruồi nhiều màu sắc, có khả năng di chuyển linh hoạt. Điểm nhấn của xe nằm ở cụm đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu thiết kế thời trang, các đường nét bo tròn thể hiện ở thân và yên xe.

Mẫu xe tay ga hướng đến nhóm khách nữ trẻ, ưa thích cá tính thời trang. Ảnh: SYM

Priti 125 sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, làm mát bằng không khí, dung tích 125 phân khối cho công suất 9,5 mã lực và sức kéo 10,4 Nm. Trọng lượng khô 99 kg. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố ở mức 1,96 lít/ 100 km hỗn hợp. Xe có cổng sạc USB 3.0, cốp rộng 22,5 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi-brake System).

Mẫu xe có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị. Ảnh: SYM

SYM Priti 125 có giá bán 29,5 triệu đồng, 4 tùy chọn màu sắc: xanh ánh bạc, trắng ánh hồng, xanh ánh tím và tím ánh hồng.

Quang Anh