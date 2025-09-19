SYM bổ sung màu mới cho Naga 150

SYM Việt Nam giới thiệu màu trắng ánh hồng cho mẫu xe tay ga Naga 150, giúp người dùng có thêm tùy chọn màu sắc cá tính, hôm 10/9.

Với phối màu mới, SYM Naga 150 có 4 tùy chọn màu sắc, gồm: xanh đen, đen, bạc và trắng ánh hồng. Xe bán ra một phiên bản duy nhất giá 49,5 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Phối màu mới của mẫu xe tay ga Naga 150. Ảnh: SYM Việt Nam

Đại diện hãng cho biết, phiên bản mới có gam trắng là chủ đạo, được hãng kết hợp hiệu ứng chuyển sắc hồng ở một số chi tiết thân xe. Điểm nhấn này tạo khác biệt so với ba tùy chọn màu còn lại, vốn thiên về tông trầm, tạo cá tính bụi bặm. "Việc bổ sung màu mới giúp Naga 150 giữ nét thể thao quen thuộc, đồng thời mang đến hình ảnh độc đáo, nổi bật hơn", đại diện hãng nói.

Naga 150 là dòng xe tay ga được SYM lấy cảm hứng thiết kế từ loài rắn Mamba. Yên xe được hãng này phát triển dựa trên chỉ số nhân trắc học, với ba điểm tiếp xúc, nhằm mang đến tư thế ngồi cân đối và thoải mái. Sàn để chân có thiết kế rộng, nghiêng 45 độ nhằm hạn chế cảm giác mệt mỏi khi di chuyển đường dài.

Thiết kế Naga 150 nhìn từ phía trước. Ảnh: SYM Việt Nam

Về vận hành, mẫu xe tay ga trang bị động cơ 150 cc phun xăng điện tử, đạt chuẩn khí thải Euro 3. Xe tích hợp nhiều công nghệ an toàn và tiện ích, trong đó có hệ thống phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, cụm đèn LED toàn bộ (đèn pha, đèn hậu cánh cung tách rời, đèn định vị ban ngày). Màn hình hiển thị đồng hồ LCD 3D, đa dạng thông số vận hành. Bình xăng dung tích 7,3 lít.

Naga 150 dùng giảm xóc sau dạng monoshock thường thấy trên các dòng xe côn tay và xe phân khối lớn. Thiết kế này giúp phần khung dưới yên gọn gàng hơn, hứa hẹn mang đến khả năng ổn định khi vào cua hoặc phanh.

Thiết kế xe mang nhiều đường nét cá tính. Ảnh: SYM Việt Nam

Hiện, SYM Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi "Làm chủ đường phố - Nhận quà xứng tầm cùng Naga 150", dành cho tất cả màu xe Naga 150, diễn ra từ 3/9 đến hết ngày 5/10 tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Theo đó, 30 người đầu tiên mua Naga 150, hoàn tất thủ tục đăng ký xe sẽ có cơ hội nhận đồng hồ Samsung Galaxy Watch FE 40 mm trị giá 2,5 triệu đồng. Tất cả người dùng mua xe trong thời gian trên cũng được tham gia bốc thăm trúng thưởng, cơ hội nhận camera hành trình trị giá 12,5 triệu đồng.

Tuấn Vũ