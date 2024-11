Sydney Sweeney nói về sự giả tạo ở Hollywood

Sydney Sweeney, từng gây chú ý với các vai diễn gợi cảm, cho rằng việc "phụ nữ nâng đỡ nhau" là điều không thể xảy ra trong Hollywood.

Trên Vanity Fair ngày 14/11, Sydney Sweeney, 27 tuổi, nói buồn khi thấy nữ giới hạ bệ nhau trong ngành giải trí, nhất là những người đã thành công ở lĩnh vực của mình nhưng cố gắng hủy hoại, phủ nhận công sức của nhiều tài năng trẻ đang chăm chỉ vì ước mơ. Cô cho biết: "Trong nền công nghiệp này, ai cũng nói 'Phụ nữ nâng đỡ nhau' nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Đều là sự dối trá để che đậy các lời gièm pha sau lưng".

Theo Sydney Sweeney, có nhiều nghiên cứu và quan điểm lý giải vấn đề này nhưng cô cho rằng định kiến sai lầm về nữ giới là nguyên nhân. "Tôi từng đọc rằng suốt cuộc đời chúng ta được dạy để tin: Vị trí đỉnh cao chỉ thuộc về duy nhất một người phụ nữ, chẳng hạn như chiếm được trái tim gã đàn ông nào đó, chiến thắng trong một lĩnh vực cụ thể. Do đó, những người khác cảm thấy họ phải cạnh tranh, thậm chí đạp đổ nhau thay vì hỗ trợ cùng phát triển", cô nói.

Sydney Sweeney tại tiệc Oscar do Vanity Fair tổ chức hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Các trang tin quốc tế nhận định phát biểu của Sydney Sweeney liên quan những bình luận chê bai của bà Carol Baum - 61 tuổi, nhà sản xuất phim kiêm giảng viên ngành điện ảnh tại đại học Nam California - về cô trước đó, dù người đẹp không trực tiếp nhắc đến. Trong một sự kiện vào tháng 4, bà Baum nhận xét Sweeney "không xinh đẹp" và "không biết diễn", nói không thể xem Anyone But You do cô đóng chính. Bà còn kể từng hỏi các sinh viên vì sao cô nổi tiếng nhưng không có câu trả lời.

Thời điểm đó, lời phê bình của bà Baum thu hút nhiều chú ý và lượt tương tác trên nền tảng. Diễn viên trả lời bà qua Variety: "Thật buồn khi một phụ nữ có chuyên môn và kinh nghiệm lại chọn tấn công phụ nữ khác. Đáng xấu hổ nếu đó là những gì bà học được ở ngành này trong các thập niên qua hay nghĩ chúng phù hợp để giảng dạy. Việc hạ thấp vô cớ đồng nghiệp nữ thể hiện rất nhiều điều về nhân cách của bà".

Trích trailer phim 'Anyone but you' của Sydney Sweeney Trích trailer phim "Anyone But You" (2023). Video: YouTube MovieFone

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, có mẹ là luật sư và cha làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, cô đam mê diễn xuất và có những vai đầu tiên năm 12 tuổi. Năm 2022, cô tạo dấu ấn với hai dự án Euphoria và The White Lotus, nhận hai đề cử Emmy. Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vai nóng bỏng trên màn ảnh, từng gây chú ý với nhân vật Eden Spencer ở mùa hai series 18+ The Handmaid's Tale (2018), đóng nhiều cảnh "nóng" trong The Voyeurs (2020).

Hiện Sweeney đóng phim tiểu sử về nữ võ sĩ Christy Martin, rũ bỏ hình tượng quyến rũ thành vận động viên "vai u thịt bắp". Ngoài diễn xuất, cô điều hình hãng phim riêng Fifty-Fifty Films, sáng lập năm 2020. Cô được AP vinh danh là một trong những tên tuổi đột phá làng giải trí thế giới năm 2021.

Sydney Sweeney trong tạo hình võ sĩ boxing Christy Martin. Ảnh: Instagram Sydney Sweeney

Phương Thảo (theo Vanity Fair, Variety)