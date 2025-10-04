Swissterminal tăng tốc mở rộng nhờ hậu thuẫn từ DP World

Thụy Sĩ"Ông lớn" logistics Thụy Sĩ tăng tốc mở rộng mạng lưới và dịch vụ nhờ hậu thuẫn từ DP World, hướng tới trở thành nền tảng kết nối liên vận hàng đầu châu Âu.

Được hậu thuẫn bởi tập đoàn logistics toàn cầu DP World, Swissterminal đang đẩy mạnh tăng trưởng, mở rộng kết nối và thúc đẩy đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm. Công ty vừa công bố hàng loạt kế hoạch gồm nâng cấp hạ tầng, mở rộng năng lực vận tải liên vận, đầu tư vào số hóa và phát triển các sản phẩm logistics mới nhằm tăng cường hiện diện quốc tế.

"Nhờ sự hợp tác chiến lược với DP World, chúng tôi có thể tự tin đẩy nhanh các dự án hạ tầng, mở rộng dịch vụ và tiếp cận thêm nhiều thị trường mới", ông Matthias Dischinger, Giám đốc điều hành Swissterminal cho biết. "Việc trở thành một phần trong mạng lưới toàn cầu của DP World giúp chúng tôi duy trì sự linh hoạt địa phương, đồng thời mang đến cho khách hàng danh mục sản phẩm logistics quốc tế đa dạng hơn".

Trong giai đoạn mới, Swissterminal cũng tập trung tối ưu hóa mạng lưới tại Pháp, phát triển các dự án liên vận nhằm tăng cường kết nối khu vực, đồng thời mở rộng hệ thống tại Thụy Sĩ cả về hạ tầng vật lý lẫn kỹ thuật số. Một sản phẩm liên vận mới sẽ sớm ra mắt để cải thiện đáng kể khả năng kết nối, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư vào đào tạo nhân sự và số hóa.

Cảng nội địa của Swissterminal tại Thụy Sĩ, trung tâm logistics kết nối vận tải container và liên vận châu Âu. Ảnh: Swissterminal

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, công ty cũng tăng cường năng lực tuân thủ với chứng nhận GDP cho các cảng tại Basel, Birsfelden và Frenkendorf, cho phép xử lý container kiểm soát nhiệt độ theo chuẩn quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng dược phẩm và hàng nhạy cảm.

Giám đốc điều hành Matthias Dischinger, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn đa quốc gia, gia nhập Swissterminal với vai trò COO trước khi trở thành CEO. Ông cho biết chính kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu sắc về đặc thù địa phương đã giúp ông dẫn dắt công ty bước vào giai đoạn mới cùng DP World.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng từ biến động chính trị, thuế quan, xung đột địa chính trị và hạ tầng vận tải liên vận châu Âu gặp nhiều thách thức, Swissterminal khẳng định sẽ đối phó bằng hệ thống sản xuất hiệu quả, quan hệ đối tác bền chặt, khả năng vận hành linh hoạt và tầm nhìn dài hạn.

"Chúng tôi hướng đến trở thành nền tảng logistics kết nối liền mạch, sẵn sàng cho tương lai, không chỉ tại Thụy Sĩ và Pháp mà còn trên toàn châu Âu. Mục tiêu dài hạn là đóng vai trò nhà khai thác trung lập, cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời góp phần định hình ngành logistics bền vững hơn", ông Matthias nhấn mạnh.

Swissterminal được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1972, xuất phát là một doanh nghiệp gia đình và đặt trụ sở chính tại Basel. Đây cũng là trung tâm hoạt động chính của công ty, với các cảng nội địa quan trọng ở Basel, Birsfelden và Frenkendorf.

Sau hơn 50 năm phát triển, công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác cảng và vận tải container nội địa châu Âu. Hiện Swissterminal cung cấp dịch vụ toàn diện, từ bốc dỡ container, lưu kho, khai báo hải quan đến các giải pháp logistics tích hợp kết hợp vận tải liên vận và kho bãi. Ngoài container, hệ thống cảng của công ty tại Pháp cũng chuyên về hàng rời với năng lực lưu trữ và trung chuyển lớn.

Gia Hân (Theo TLI)