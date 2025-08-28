Swisslog dùng robot chở pallet

Robot IntraMove tự hành của Swisslog vận chuyển pallet tải nặng linh hoạt, tối ưu lộ trình bằng AI và dễ dàng mở rộng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Swisslog vừa giới thiệu dòng robot di động tự hành (AMR) IntraMove, giải pháp vận chuyển ngang đa năng dành cho tải trọng tới 3 tấn, đáp ứng nhiều ngành như thực phẩm - đồ uống, thời trang, hàng tiêu dùng và ứng dụng liên ngành.

Theo ông Thomas Balzarek, Giám đốc giải pháp AMR của Swisslog khu vực châu Mỹ, nhu cầu về các giải pháp vận chuyển ngang tải nặng, linh hoạt và thích ứng nhanh với điều kiện thay đổi ngày càng tăng. "IntraMove lý tưởng cho việc vận chuyển pallet từ một vị trí cụ thể này đến vị trí cụ thể khác, với ưu thế triển khai nhanh, vận hành linh hoạt, dễ thay đổi lộ trình và điểm giao hàng, đồng thời hỗ trợ mở rộng kinh doanh", ông nói.

Dòng IntraMove mới vận chuyển theo chiều ngang với tải trọng lên tới 3 tấn, thích ứng nhanh nhiều ngành, hỗ trợ mở rộng kinh doanh. Ảnh:Swisslog

Dòng IntraMove kết nối với phần mềm quản lý đội xe dựa trên AI thông qua giao diện tiêu chuẩn VDA 5050. Phần mềm này lập bản đồ nhiều kịch bản công nghiệp, tối ưu hóa lộ trình và phân công đơn hàng cho robot, đồng thời có thể liên kết trực tiếp với hệ thống WCS hoặc WMS như SynQ của Swisslog. Các thiết bị ngoại vi như: cửa hay thang máy cũng có thể giao tiếp với phần mềm qua các giao thức tiêu chuẩn như MQTT, ModBus, OPC UA...

Hệ thống định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) sử dụng hai máy quét laser, kết hợp thuật toán AI để tính toán đường đi hiệu quả nhất, tránh vật cản và điều phối giao thông mà không cần cáp, vạch hay băng dính. Robot còn tích hợp thiết bị nâng hoàn toàn, vận hành êm ái để bảo vệ hàng hóa và có thể mở rộng số lượng mà không cần thay đổi kết cấu kho.

IntraMove có nhiều tùy chọn mô-đun bề mặt như bệ phẳng hoặc băng tải, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển. Các phiên bản gồm: IntraMove AMR 600 (tải 600 kg), IntraMove AMR 1500 (tải 1.500 kg) và IntraMove AMR 3000 (tải 3.000 kg).

Thành lập năm 1969 tại Thụy Sĩ, Swisslog hiện là thành viên của tập đoàn KUKA AG (Đức), chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa và robot cho kho hàng, trung tâm phân phối và bệnh viện. Công ty hoạt động tại hơn 20 quốc gia, phục vụ hàng trăm khách hàng toàn cầu trong các ngành bán lẻ, thương mại điện tử, thực phẩm, đồ uống và chăm sóc sức khỏe. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Swisslog nổi tiếng nhờ khả năng tích hợp công nghệ tiên tiến, phần mềm thông minh và thiết kế hệ thống tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Hải My (Theo Food Logistics)