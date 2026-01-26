Swinburne Vietnam đào tạo chương trình MBA đạt kiểm định quốc tế

Swinburne Vietnam đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) đạt kiểm định AACSB, chương trình dài một năm với giảng viên quốc tế, mức học phí ưu đãi giai đoạn đầu triển khai.

Chương trình MBA được cấp bằng bởi Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology), trường đại học công nghệ danh tiếng của Australia với uy tín học thuật toàn cầu. Trường thuộc top 300 đại học thế giới. Trường kinh doanh của đại học này cũng đạt kiểm định AACSB, chuẩn kiểm định danh giá nhất trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh.

Tại Việt Nam, Swinburne MBA là một trong số ít chương trình đồng thời sở hữu xếp hạng quốc tế và kiểm định AACSB, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho sinh viên trong môi trường làm việc đa quốc gia.

Swinburne Vietnam đón tiếp ông Danny Pearson - Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính Bang Victoria cùng phái đoàn Swinburne Australia trong Lễ ra mắt chương trình Swinburne MBA tại Việt Nam. Ảnh: Swinburne MBA

Swinburne MBA được thiết kế theo định hướng đổi mới sáng tạo, thực tiễn và tương lai. Chương trình tập trung phát triển tư duy lãnh đạo chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh biến động.

Nội dung học tập bao gồm các trụ cột quan trọng như: chiến lược kinh doanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quản trị công nghệ và dữ liệu, tác động của AI đến quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức trong môi trường toàn cầu hóa, ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu và tư duy phản biện.

Nội dung đào tạo có 12 môn học. Trong đó, 8 môn cốt lõi tập trung vào lĩnh vực nền tảng của quản trị doanh nghiệp như: ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp lý trong kinh doanh, quản trị trải nghiệm khách hàng, vận hành doanh nghiệp. Bốn môn chuyên ngành cho phép học viên lựa chọn hướng đi sâu về Digital Marketing (Marketing số) hoặc Business Information System (Hệ thống thông tin doanh nghiệp), những lĩnh vực ngày càng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp hiện đại.

Phái đoán Swinburne Australia trong Lễ ra mắt chương trình Swinburne MBA tại Việt Nam. Ảnh: Swinburne MBA

Theo học Swinburne MBA, học viên có cơ hội tiếp cận với các câu chuyện thực tế (case study), dự án doanh nghiệp, bài toán quản trị thật, giúp kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng. Phương pháp học này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, giúp học viên giải quyết hiệu quả các thách thức đang đối mặt trong công việc hiện tại.

Một trong những yếu tố tạo nên chất lượng của Swinburne MBA là đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, kiểm soát theo tiêu chuẩn học thuật của Swinburne Australia. Giảng viên bao gồm giáo sư, tiến sĩ có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy toàn cầu, kết hợp cùng chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đang trực tiếp điều hành tổ chức.

"Sự kết hợp giữa học thuật và thực tiễn mang đến cho học viên góc nhìn đa chiều, giúp họ không chỉ nắm vững nền tảng lý thuyết, mà còn hiểu sâu sắc về thực tế vận hành doanh nghiệp, quản trị nhân sự, chiến lược tăng trưởng và đổi mới mô hình kinh doanh trong thời đại số", đại diện Swinburne MBA nói.

Swinburne MBA được thiết kế đặc biệt cho người đi làm, nhà quản lý và chuyên gia bận rộn. Chương trình gồm ba học kỳ, có thể hoàn thành trong một năm, giúp học viên tối ưu thời gian học tập, đảm bảo chất lượng đào tạo.

PGS.TS Trần Thị Bích Hạnh và TS. Trần Minh Hoàng tại buổi phỏng vấn học bổng Swinburne MBA ngày 17/1. Ảnh: Swinburne MBA

Các ứng viên cần tham gia trình xét tuyển gồm ba bước: nộp hồ sơ học thuật và chứng chỉ tiếng Anh, tham gia phỏng vấn học bổng, xác nhận kế hoạch học tập.

Điều kiện đầu vào yêu cầu IELTS 6.5, đảm bảo người học có đủ năng lực học tập trong môi trường học thuật quốc tế. Đối với ứng viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, đơn vị triển khai trình "Global Executive English for MBA" tại Hà Nội và TP HCM, đóng vai trò như một lộ trình tăng cường tiếng Anh học thuật và quản trị trước khi bước vào MBA chính thức.

Trong ba năm đầu tiên triển khai, Swinburne MBA áp dụng mức học phí có sự hỗ trợ từ Chính phủ Australia, Swinburne Australia và Tập đoàn FPT. Chính sách này giúp học viên Việt Nam tiếp cận MBA chuẩn quốc tế với chi phí thấp hơn so với du học toàn phần, trong khi vẫn nhận được bằng cấp có giá trị toàn cầu.

Thiên Minh