Swinburne Việt Nam tổ chức hội thảo công nghệ quốc tế BIC 2024

Swinburne Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây (BIC 2024) vào ngày 12-14/8.

Chủ đề năm nay của hội thảo là "An toàn dữ liệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo" (Securing Data in the Wake of AI). Theo đó, BIC 2024 là nơi để chia sẻ những phát kiến mới trong nhiều lĩnh vực như dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, các công nghệ đặt nền móng cho việc xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu.

Theo TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc của Swinburne Việt Nam, sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi nhu cầu nghiên cứu để giải quyết các thách thức mới của doanh nghiệp và xã hội ngày càng gia tăng. Các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành những yêu cầu cấp bách.

"Việc phát triển các giải pháp này không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể, mà còn mở ra cơ hội cho sự đổi mới và phát triển trong cả khu vực chính phủ và doanh nghiệp", TS. Hà nói thêm.

Swinburne Việt Nam thường xuyên tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham gia của chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Các báo cáo khoa học chấp nhận đăng bởi hội thảo BIC 2024 sẽ được Nhà xuất bản Springer đăng tải trong cuốn "Lecture Notes in Electrical Engineering" (LNEE), thuộc danh mục SCOPUS hoặc lựa chọn xuất bản cho các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI.

BIC 2024 có sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế có bề dày nghiên cứu, trong đó có, TS. Lý Hoàng Tùng - Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, nguyên Phó Vụ trưởng Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST); PGS. Shiqi Yu - khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật (Đại học Khoa học Công nghệ Phương Nam, Trung Quốc); TS. Lê Anh Ngọc - ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông (Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc) - Giám đốc Swinburne Innovation Space.

Chuyên gia trao đổi tại một hội thảo quốc tế của Swinburne Việt Nam. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Năm nay, ngoài phiên tổng thể và các phiên song song, ban tổ chức mở thêm phiên trao đổi dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp (Industry Workshop) với mong muốn xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Các chủ đề chính bao gồm: ứng dụng các công nghệ mới liên quan tới dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo cho các giải pháp thông minh trong các lĩnh vực an toàn dữ liệu, an ninh mạng, truyền thông, tiếp thị số, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, luật pháp...

Ngoài ra, các lãnh đạo công ty, tập đoàn lớn như PwC Việt Nam, Amazon Web Services, FPT Software, Safe Gate, SCS AI... sẽ tham gia trao đổi dưới góc nhìn của doanh nghiệp và đề xuất chiến lược. Các đơn vị hướng tới ứng dụng việc nghiên cứu vào thực tế thông suốt, hiệu quả.

Nhật Lệ