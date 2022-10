Swift247 hợp tác BEST Express cung cấp giải pháp vận tải hàng không 4.0

TP HCMSwift247 và BEST Express ký thỏa thuận hợp tác kết nối vận chuyển hàng hóa, phát triển vận tải hàng không ứng dụng công nghệ 4.0, ngày 20/10.

Theo đó, công ty cổ phần Swift247 - đơn vị thành viên của Vietjet, sẽ cùng công ty TNHH BEST Express Việt Nam hợp tác toàn diện, phát triển các giải pháp kết nối vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tại Việt Nam. Thỏa thuận hứa hẹn mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực vận tải hàng không ứng dụng công nghệ 4.0.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo hai doanh nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa ứng dụng giao hàng công nghệ đường hàng không tại Việt Nam và một trong những đơn vị chuyển phát hàng đầu khu vực châu Á.

Bà Lương Tiểu My (trái), đại diện BEST Global và ông Mai Trung Thành (phải), đại diện Swift247 trong buổi ký kết hợp tác ngày 20/10. Ảnh: Swift247

Đại diện Swift247 kỳ vọng lần hợp tác này sẽ là bước tiến lớn trên thị trường vận chuyển giao nhận, góp phần mang đến cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ trải nghiệm tối ưu. Đồng thời, việc mở rộng hợp tác cũng giúp đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đang ngày một tăng cao tới nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Về phía BEST Global, đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị tin rằng việc ký kết hợp tác này sẽ mở ra những bước phát triển mới cho đôi bên. "Việc kết hợp mạng lưới vận chuyển hàng không chuyên nghiệp của Swift247 và Vietjet Air Cargo giúp BEST gia tăng hệ sinh thái dịch vụ, mang đến nhiều sự lựa chọn tốt cho khách hàng, đối tác, rút ngắn tối đa thời gian giao hàng. Chúng tôi kỳ vọng có thể cùng nhau nâng cao lợi thế cạnh tranh tại thị trường Việt Nam và hướng đến mở rộng ra toàn Đông Nam Á trong tương lai gần", vị đại diện chia sẻ.

Đại diện hai đơn vị chia sẻ định hướng hợp tác bền vững tại Việt Nam và dự kiến mở rộng thị trường ra toàn Đông Nam Á trong tương lai. Ảnh: Swift247

BEST Inc. là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thông minh hàng đầu tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình nhượng quyền bưu cục, sở hữu mạng lưới giao vận khắp 63 tỉnh, thành, đạt độ phủ dịch vụ lên đến 99%. Hệ thống 7 trung tâm phân loại quy mô lớn và 23 trung tâm nhỏ trải dài khắp cả nước có công suất xử lý lên đến hơn 1,8 triệu đơn hàng một ngày.

Là một đơn vị thành viên của Vietjet, Swift247 hiện thuộc top những đơn vị vận chuyển hàng không tại Việt Nam trên nền tảng công nghệ. Đơn vị sở hữu ứng dụng thông minh trên điện thoại giúp khách hàng dễ dàng theo dõi đơn hàng 24/7 tiện lợi. Hiện Swift247 đã có mặt ở hầu hết tỉnh, thành Việt Nam, nơi có các đường bay Vietjet. Đơn vị dự kiến mở rộng dịch vụ vận chuyển ra phạm vi quốc tế trong thời gian tới.

Nguyệt Di