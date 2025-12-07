SWIC 15 năm tăng cường nguồn nước sạch cho TPHCM

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC) vận hành Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 3, góp gần 15% vào tổng công suất phát nước cho TP HCM.

SWIC được thành lập theo đề xuất của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và được UBND TP HCM chấp thuận vào ngày 13/11/2010. Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của công ty là triển khai dự án mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 3. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.272 tỷ đồng, với hai hạng mục xây dựng chính là trạm bơm nước thô tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (diện tích 1,3 ha) và nhà máy xử lý nước tại 2A1 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP HCM (diện tích 3,75 ha).

Dự án khởi công xây dựng từ 4/2013, khánh thành vào tháng 8/2015 và đi vào vận hành chính thức từ tháng 12/2015, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện nay, Nhà máy nước Thủ Đức 3 đang phát nước với công suất thiết kế 300.000 mét khối mỗi ngày, góp gần 15% vào tổng công suất phát nước cho TP HCM. Nhà máy sử dụng nguồn nước từ sông Đồng Nai để xử lý.

Nhà máy nước Thủ Đức 3 trong ngày khánh thành, 17/12/2015. Ảnh: Sawaco

Ông Trần Đỗ Bảo Quế, Giám đốc SWIC chia sẻ, việc chuyển một dự án trên giấy thành nhà máy hiện đại là một thách thức lớn, đặc biệt trong tìm kiếm nguồn vốn và công nghệ phù hợp. SWIC đã phải dùng vốn vay từ các tổ chức tín dụng ngoài nhà nước theo hướng xã hội hóa, kết hợp vốn vay trong nước cho phần xây dựng và vốn vay nước ngoài cho phần công nghệ.

Ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc SWIC, người đã tham gia từ giai đoạn đầu của dự án, cho biết ngày nhà máy chính thức phát nước thương mại đầu tiên (17/12/2015), hòa vào mạng lưới cấp nước của thành phố, là kỷ niệm sâu đậm nhất trong sự nghiệp gắn bó với ngành cấp nước của mình. Trước đó, đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia đã có cuộc chạy đua 24 giờ không nghỉ để vận hành thử, theo dõi liên tục các thông số chất lượng nước, đảm bảo nước đầu ra đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế và yêu cầu hợp đồng với Sawaco.

Đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại ngay từ đầu

Ngay từ những ngày đầu, SWIC đã lựa chọn thiết bị và công nghệ xử lý nước hiện đại nhất, chuyển đổi quản lý vận hành từ tự động hóa PLC từng khu vực sang điều khiển từ xa với hệ thống SCADA. Nhà máy được vận hành khép kín và tự động hóa hoàn toàn với công nghệ tiên tiến từ Đức.

Trong 10 năm qua, lãnh đạo cùng đội ngũ kỹ sư nhà máy không ngừng học hỏi, đồng thời nâng cấp hệ thống SCADA, nâng cao khả năng thông minh cho hệ thống giám sát. Nhà máy cũng triển khai kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự báo biến động mức nước và chất lượng nguồn nước sông, nhằm tối ưu hóa và kiểm soát dây chuyền sản xuất, nâng cao an toàn cấp nước và hiệu quả sản xuất (tiết kiệm hóa chất, tiết kiệm điện năng và nhân công).

Đội ngũ kỹ sư của SWIC thường xuyên có các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn. Ảnh: Sawaco

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng nước thô đầu vào từ sông Đồng Nai, để đảm bảo an ninh nguồn nước, nhà máy phải nâng cao khả năng tự động hóa và giám sát online liên tục nguồn nước thô để kiểm soát kịp thời quá trình sản xuất. Trạm bơm nước thô Hóa An được triển khai các giải pháp tự động quan trắc nguồn nước liên tục. Chất lượng nước sau xử lý của nhà máy luôn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế.

Gắn liền kinh doanh với trách nhiệm xã hội

SWIC cam kết: "Mỗi giọt nước từ nhà máy phải đảm bảo ba tiêu chí: an toàn tuyệt đối - chất lượng đạt chuẩn - ổn định bền vững".

Định hướng phát triển của SWIC là theo đuổi sự phát triển hài hòa như vòng tuần hoàn nước tự nhiên, hiệu quả kinh doanh phải song hành cùng trách nhiệm xã hội. Mỗi quyết định đều cân bằng 3 yếu tố: chất lượng dịch vụ (Quality); hiệu quả kinh tế (Efficiency) và bảo vệ môi trường (Ecology).

Các kỹ sư của SWIC. Ảnh: Sawaco

Theo quy hoạch cấp nước của thành phố và chủ trương của Sawaco, trong tương lai, SWIC sẽ đạt công suất 600.000 m3 mỗi ngày, gấp đôi công suất hiện tại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty hiện chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức 4, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Sawaco.

SWIC luôn quan tâm nguồn nhân lực làm trung tâm trong mọi chiến lược hoạt động của công ty. Ông Trần Đỗ Bảo Quế nhấn mạnh con người là yếu tố quyết định để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực nguồn nhân lực. SWIC xây dựng môi trường hướng tới mọi cá nhân được thỏa sức sáng tạo và học hỏi để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp. Văn hóa "không ngủ quên trên chiến thắng" được thể hiện qua tư duy phản biện, kế thừa và không ngừng nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, SWIC cũng quan tâm xây dựng môi trường công sở xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện tạo tiện ích, nâng cao năng suất lao động, và luôn ý thức trách nhiệm chung tay đóng góp cho cộng đồng.

Theo SWIC, những kết quả công ty đạt được trên hành trình 15 năm qua đến từ sự nỗ lực tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đồng hành sát sao của hội đồng quản trị, các cổ đông, Ban lãnh đạo Sawaco và lãnh đạo thành phố. "Chúng tôi luôn tự hào về sự nỗ lực để đạt kết quả tốt đẹp, trân trọng các giá trị đóng góp của tập thể và ban lãnh đạo các cấp. Đó cũng là động lực thôi thúc SWIC tiếp tục vững bước thực hiện tốt sứ mệnh cấp nước", lãnh đạo công ty chia sẻ.

