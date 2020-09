Swafford thắng Corales Puntacana

Cộng hòa DominicaHudson Swafford đăng quang nhờ birdie hố 17 và chiến thuật putt dồn bóng trên green hố 18 vòng cuối sự kiện PGA Tour hôm 27/9.

Swafford lần thứ hai nâng cúp trên PGA Tour, khi đăng quang tại Corales Puntacana. Ảnh: PGA Tour

Xuất phát chặng cuối giải ở thế kém Adam Long hai gậy, nhưng Swafford lại lên dẫn đầu nhờ một eagle và ba birdie trong chín hố đầu. Sang nửa sau vòng đấu, có lúc Swafford dẫn đến bốn gậy. Tuy nhiên, double bogey hố 13 khiến golfer này chững lại, tạo điều kiện bám đuổi cho vài đấu thủ khác.

Sau bogey hố 16, Swafford lên khu phát bóng hố áp chót par3, dài 210 yard và khi đó vào thế dẫn tay ba với Mackenzie Hughes cùng Tyler McCumber. Cú phát đưa bóng lên green, cách miệng hố ba mét, tạo điều kiện cho Swafford lấy birdie then chốt. Và anh nắm được cơ hội đó trong pha chốt hố.

"Cú phát bóng đó giống hố 17 trên sân PGA West hồi tôi thắng Desert Classic 2017. Trước khi vung gậy, tôi tự nhủ ‘mình phải đánh gậy sắt số 6 thật chính xác. Mình làm được cả trăm nghìn lần rồi mà’. Và rồi đường bóng như ý. Cú putt sau đó thậm chí hơn thế", Swafford chia sẻ động lực tinh thần giúp anh đoạt danh hiệu thứ hai ở PGA Tour.

Điểm birdie quan trọng ấy giúp Swafford tạo lại lợi thế dẫn một gậy so với McCumber khi vào hố 18 par4, dài 501 yard. Swafford "2 on" đúng chuẩn nhưng bóng cách miệng mục tiêu đến 12 mét. Với tâm thế "chỉ par là thắng", anh lùa bóng đến gần rồi xong việc ở putt thứ hai từ cự ly 2,4 mét. Chốt vòng ở mức 69 gậy, Swafford vô địch ở điểm -18. Trong hai ngày đầu giải, caddie riêng lẫn Swafford đã lần lượt bị ong đốt.

"Thật kì diệu và khó thể diễn đạt hết bằng lời. Hai năm qua với tôi rất vất vả. Dù vậy, vấn đề không phải do gia đình vì vợ chồng tôi có con đầu lòng. Đời sống thì tuyệt, nhưng golf thì căng. Giờ thắng rồi, nên tôi thật hạnh phúc", Swafford nói trên Golf Channel về thời gian anh vừa lo gia đình vừa cố lấy lại phong độ sau ca phẫu thuật trị chấn thương bàn chân hồi hè năm trước.

Bên cạnh 720.000 USD tiền thưởng, thắng lợi này mang về cho Swafford suất thành viên PGA Tour toàn thời gian đến hết mùa 2022-2023. Anh còn được vé dự các sự kiện đinh trong năm 2021 như The Players Championship, major Masters và PGA Championship.

Còn McCumber cán đích thứ hai ở điểm -17, nhận 346.000 USD. Hughes về điểm -16 sau bogey hố 18, được 276.000 cho vị trí thứ ba. Nate Lashley và Adam Long lần lượt chốt top 5. Lashley lĩnh 196.000 USD, còn Long nhận ít hơn 32.000 USD.

Long dẫn đầu sau 54 hố với lợi thế dẫn hai gậy. Nhưng chặng cuối, anh đánh 75 gậy trên sân par-72, trong đó bốn bogey qua 10 hố đầu.

Do Covid-19, Corales Puntacana, major US Open và Masters xuất hiện hai lần trong mùa PGA Tour 2020-2021. Năm nay, Masters đến gần giữa tháng 11 mới khởi tranh còn US Open hạ màn hôm 20/9 khi mùa mới xong sự kiện đầu Safeway Open trước đó một tuần. Năm sau, Corales Puntacana trở lại khung tháng Ba như cũ, Masters về thông lệ tháng Tư, US Open tháng Sáu.

