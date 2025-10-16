SVR theo đuổi triết lý 'chăm da khoa học'

SVR kiên định triết lý "chăm da khoa học" suốt 60 năm và dành nhiều thời gian nghiên cứu công thức sản phẩm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp.

Trong bối cảnh cuộc sống bận rộn, phái nữ lẫn nam giới không muốn tốn quá nhiều thời gian thực hiện chu trình dưỡng da nhiều bước hay chọn cảm tính thành phần dưỡng da gây sốt. Thay vào đó, họ hướng đến sự tối giản nhưng hiệu quả, đặt niềm tin vào sức mạnh nghiên cứu khoa học và kết quả được chứng minh lâm sàng.

Hiểu rõ nhu cầu làm đẹp không ngừng thay đổi, hơn 60 năm qua, SVR - thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp - linh hoạt đổi mới, dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển nhiều dòng sản phẩm. Đơn vị ưu tiên ba yếu tố: công thức chuyên sâu, tác động rõ các vấn đề da (mụn, nhạy cảm, lão hóa, khô đến bệnh lý về da); vượt qua kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo không chứa chất gây rối loạn nội tiết; giúp người dùng có trải nghiệm dịu nhẹ, lành tính và an tâm.

"Từ thập niên 1960, chúng tôi nêu cao triết lý chăm sóc da khoa học, kết hợp khéo léo thành phần thiên nhiên nhằm tạo ra giải pháp hiệu quả, phù hợp mọi loại da, kể cả nhạy cảm nhất", đại diện SVR cho hay.

Hồi tháng 3, thương hiệu ra mắt văn phòng đại diện tại Việt Nam sau thời gian dài tiếp cận khách hàng trong nước qua kênh phân phối. Bước tiến này đánh dấu cam kết đồng hành, chăm da làn da người Việt.

Tại sự kiện, lãnh đạo thương hiệu nhấn mạnh muốn xây dựng cộng đồng thế hệ "Chuyên da" - tức nhóm am hiểu làn da, chủ động chăm sóc bài bản, có chọn lọc và hướng đến sự bền vững.

"Không chỉ muốn đẹp, thế hệ mới còn hiểu cấu trúc da, sản phẩm, lý do đằng sau mỗi lựa chọn. Từ đó, việc làm đẹp không còn là áp lực, mà là trải nghiệm tận hưởng, thú vị hơn", người đại diện lý giải.

Sự kiện "Thế hệ chuyên da" hồi tháng 3 đánh dấu cột mốc thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: SVR

SVR chọn phương châm "đơn giản nhưng hiệu quả", đa dạng và chuyên sâu nhiều dòng, phù hợp từng vấn đề lẫn tình trạng khác nhau. Mỗi sản phẩm ra đời sau quá trình nghiên cứu dài hơi, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công nghệ cao và chỉ ưu tiên thành phần lành tính.

Ba dòng bán chạy nhất, góp phần tạo sức hút của thương hiệu trên thị trường dược mỹ phẩm cạnh tranh gồm:

Sebiaclear: dòng chuyên biệt dành riêng cho da dầu, mụn và dễ thâm. Đội ngũ sản xuất nghiên cứu sâu công thức hoạt tính nhằm làm sạch sâu, kiểm soát dầu, giảm mụn, thâm, đồng thời ngừa tái phát, qua đó giúp người dùng rạng rỡ, khôi phục sự tự tin và thoải mái hơn.

Dòng Sebiaclear Serum chứa 14% Gluconolactone, 4% Niacinamide cùng phức hợp Retinoid-Like + Hyaluronic Acid. Ảnh: SVR

Topialyse: dành cho da khô đến rất khô, dễ kích ứng, viêm da cơ địa, đáp ứng nhu cầu của trẻ em lẫn người lớn.

"Với công thức giàu dưỡng chất, Topialyse có thể giảm ngứa, xoa dịu khô ráp, kích ứng, đồng thời phục hồi hàng rào bảo vệ da, tăng vẻ mềm mại, khỏe mạnh từ sâu bên trong", đại diện nhãn hàng cho hay.

Ampoules: dành cho da lão hóa toàn diện. Với công thức cải tiến, sản phẩm được định vị "siêu cô đặc", có thể tác động chuyên sâu, cải thiện rõ nhiều vấn đề da, phục hồi và duy trì vẻ rạng rỡ.

Ngoài ba loại trên, đơn vị tung ra thị trường 8 dòng khác phù hợp từng vấn đề, tình trạng da ở mọi lứa tuổi.

Dòng kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn, giúp giảm bóng nhờn, thông thoáng lỗ chân lông Sebiaclear Mat+Pores. Ảnh: SVR

Không chỉ khắt khe chất lượng bên trong, nhà sản xuất chú trọng thiết kế bao bì thân thiện, kiểm nghiệm kỹ trước khi tung ra thị trường, đảm bảo không chứa yếu tố gây rối loạn nội tiết.

Ban lãnh đạo cũng xem hoạt động cộng đồng là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày 28/9, SVR đồng hành "Chạy vì trái tim" - sự kiện thường niên gây quỹ phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua hơn 10 mùa, chương trình trao cơ hội sống cho hơn 1.700 em nhỏ khắp cả nước.

Đông Vệ