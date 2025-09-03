Suzuki xuất khẩu xe điện Vitara từ Ấn Độ sang châu Âu

Hãng xe Nhật Bản đưa lô hàng 2.900 chiếc e Vitara đầu tiên từ nhà máy ở Gujarat đến 12 quốc gia ở châu Âu trong tháng 8.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia sự kiện xuất xưởng mẫu SUV điện "made in India", đồng thời cho biết xe sẽ được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia từ nhà máy này, cũng là nơi cung cấp cho thị trường nội địa Ấn Độ.

Nhà máy Hansalpur hiện có công suất sản xuất hàng năm 750.000 xe. Có 17 mẫu xe Maruti Suzuki khác đã được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, trong đó có cả Nhật Bản.

Những lô hàng Maruti Suzuki e Vitara đầu tiên được gửi từ cảng Pipapav thuộc bang Gujarat, đến Anh, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Hungary, Iceland và Bỉ.

Hình ảnh mẫu e Vitara trên website của Suzuki Đức.

Theo Chủ tịch Maruti R. C. Bhargava, 50.000-100.000 xe e Vitara sẽ được xuất khẩu mỗi năm. Với công suất dự kiến là 1 triệu xe, nhà máy tại Gujarat sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, theo ông Toshihiro Suzuki, Tổng giám đốc điều hành của Suzuki Motor Corporation. Hiện tại, nhà máy có thể sản xuất tới 750.000 xe mỗi năm trên ba dây chuyền sản xuất.

e Vitara phiên bản quốc tế có hai tùy chọn bộ pin - 49 kWh và 61 kWh - cũng như hệ dẫn động cầu trước (FWD) và 4 bánh toàn thời gian. Bộ pin lớn hơn sẽ cung cấp phạm vi hoạt động hơn 500 km. Xe trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, màn hình hiển thị thông tin người lái 10,1 inch, vành hợp kim 18 inch, ghế trước thông gió, 7 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) cấp độ 2.

Maruti sẽ lắp đặt các trạm sạc nhanh tại các đại lý ở 100 thành phố hàng đầu, ra mắt ứng dụng sạc và mở hơn 1.500 trung tâm dịch vụ xe điện tại hơn 1.000 thành phố ở Ấn Độ. Giá xe Maruti e Vitara dự kiến từ khoảng 2.000.000 rupee (22.700 USD) và có thể tăng lên đến 3.000.000 rupee (34.000 USD).

Cuối tháng 7 vừa qua, Suzuki e Vitara cũng đã ra mắt tại triển lãm GIIAS 2025, Indonesia. Xe dự kiến bán ra tại quốc gia Đông Nam Á vào năm 2026.

Mỹ Anh (theo Autocar)