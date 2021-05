Suzuki Việt Nam tung chương trình ưu đãi mới

Chương trình ưu đãi "25 năm, hơn 1 triệu xe lăn bánh" của Suzuki Việt Nam áp dụng cho khách mua ôtô và hoàn tất thủ tục đăng ký trong tháng 5.

Xe tải nhẹ Carry Truck trên đường phố Việt Nam.

Theo đó, khách mua ôtô Suzuki và hoàn tất thủ tục đăng ký trong tháng này sẽ nhận hỗ trợ phí đăng ký xe hoặc lãi suất ngân hàng, giá trị đến 29 triệu đồng. Hãng cũng hợp tác với VPBank, mang đến cơ hội sở hữu xe với gói vay tài chính.

Theo Suzuki Việt Nam, với dòng xe thương mại, khách cần trả trước từ 47,3 triệu đồng, trả góp mỗi tháng từ 3,1 triệu đồng là có thể sở hữu xe. Giá trị vay có thể đến 75%, thời hạn vay đến 7 năm. Với dòng xe du lịch, khách cần trả trước từ 50,4 triệu đồng, trả góp 6,7 triệu đồng mỗi tháng để nhận xe, giá trị vay đến 85% và thời gian đến 8 năm.

Suzuki Carry Pro là mẫu xe nhận ưu đãi trong tháng 5.

Dòng xe tải Suzuki Carry được đúc kết từ bề dày 60 năm kinh nghiệm sản xuất của hãng Nhật, hứa hẹn độ bền và khả năng chuyên chở. Dòng xe du lịch của hãng này từng giành các giải thưởng như: XL7 đạt giải "Xe của năm 2020" do Otomotif tại Indonesia trao; Ertiga Sport nhận "MPV của năm" do Car India bình chọn; Ciaz nhận giải "Best Value For Money" do Sunshine Television của Philippines bình chọn.

Đại diện một đại lý Suzuki cho biết, Suzuki là hãng có chi phí bảo dưỡng thấp bậc nhất, có thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km với động cơ, hộp số xe du lịch trong số các hãng Nhật tại Việt Nam. Hiện Suzuki có hệ thống dịch vụ tại 36 đại lý toàn quốc.

Dòng xe Suzuki Ertiga

Dòng xe (sản xuất 2021) Giá trị ưu đãi Trả ban đầu Trả trung bình mỗi tháng Ciaz Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng tương đương 29 triệu đồng. 50,4 6,7 Ertiga Sport Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng tương đương 20 triệu đồng. 64 7,1 Ertiga 5MT 55 6,4 XL7 Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng tương đương 15 triệu đồng. 73,5 7,5 Carry Pro (các loại thùng) 62,4 3,8 Carry Truck (các loại thùng) 47,3 3,1 Carry Blind Van Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng tương đương 25 triệu đồng. 48,3 3,6

Đơn vị: triệu đồng. Khoản trả trước đã trừ khuyến mãi tháng 5, chưa gồm phí đăng ký, đăng kiểm và chi phí khác

Tuấn Vũ

Ảnh: Suzuki Việt Nam.