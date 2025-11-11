Suzuki Việt Nam: Những kế hoạch lột xác ở tuổi 30

Sau 30 năm tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản có những chiến lược mới về sản phẩm, kinh doanh hứa hẹn "mang tới sự lột xác toàn diện".

Hôm 17/10, tại TP HCM, Suzuki Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam, với chủ đề "Bền vững vươn xa". Trong sự kiện, ngoài việc tổng kết những thành công đạt được, cũng như những đóng góp cho xã hội, Suzuki nhấn mạnh những thay đổi mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt ở triết lý sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên minh chứng cho triết lý mới là chiếc Fronx, xe gầm cao phân khúc A.

Nhân dịp này, các lãnh đạo của Suzuki Việt Nam và Nhật Bản đã có buổi chia sẻ với báo giới về chặng đường 30 năm đã qua và con đường phía trước sắp tới. Đội ngũ lãnh đạo gồm ông Kotaki Kenji - Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam; ông Harano - Giám đốc điều hành kinh doanh khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ Latinh; ông Yokoyama Takashi - Kỹ sư trưởng xe Fronx; ông Kyuji Akira - Giám đốc Điều hành Bộ phận Xe máy – Tập đoàn Suzuki Nhật Bản và ông Hayashi Kentaro - Trưởng bộ phận Kinh doanh & Tiếp thị Xe máy – Công ty Suzuki Việt Nam.

Ông Kotaki Kenji - Tổng giám đốc Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki Việt Nam

- Suzuki đã có mặt tại Việt Nam 30 năm, trở thành cái tên quen thuộc của người tiêu dùng, với dải sản phẩm đa dạng từ xe máy tới ôtô, trải dài nhiều phân khúc. Khi bước chân vào Việt Nam, hãng đã đặt mục tiêu "trở thành một trong những hãng xe hàng đầu tại thị trường này". Sau 30 năm, ông đánh giá thế nào về mục tiêu này?

- Chúng tôi tự hào vì những gì mình đã làm được tại Việt Nam, đặc biệt là việc cung cấp cho người tiêu dùng những mẫu xe bền bỉ với chi phí phù hợp. Đó không chỉ là những mẫu xe giải quyết nhu cầu đi lại mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của từng gia đình và cả xã hội.

Suzuki đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe tải nhỏ gọn trên thị trường. Gần đây, chúng tôi cũng tự hào đạt vị trí số 2 trong phân khúc xe hybrid với 23% thị phần. Trong suốt 30 năm qua, Suzuki đã sản xuất hơn 1 triệu xe tại Việt Nam và hiện có hơn 1,1 triệu xe Suzuki đang lưu thông trên khắp cả nước.

- Suzuki rất mạnh ở phân khúc xe tải nhỏ. Nhưng ở phân khúc xe con, Suzuki đang đứng trong top 10, trong khi nhiều hãng đồng hương cũng vào Việt Nam 30 năm trước có vị trí cao hơn. Vì sao xe Suzuki chưa hợp gu số đông khách Việt? Ông có nhận định gì về sự thay đổi nhu cầu sử dụng xe của người Việt qua 30 năm và trong thời gian tới?

- Thế mạnh của Suzuki là các mẫu xe nhỏ và chất lượng, bền bỉ, tin cậy và chúng tôi tin rằng những khách hàng đã và đang sử dụng xe của Suzuki cùng chung sự cảm nhận như vậy. Dù tập khách hàng có thể không lớn như những thương hiệu khác, nhưng chúng tôi biết rằng đó là những người hiểu rất rõ giá trị mà các mẫu xe của Suzuki mang lại cho họ và gia đình.

Nhiều năm qua, khách hàng Việt Nam thường chuộng các mẫu xe lớn, càng lớn càng tốt nên thế mạnh của Suzuki chưa trùng khớp với số đông. Nhưng với tương lai di chuyển đang thay đổi nhanh, đặc biệt khi giao thông ngày càng đông đúc, khách hàng đang có xu hướng dịch chuyển sang các mẫu xe nhỏ hơn. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng rằng tới đây sản phẩm của Suzuki sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường hơn và từ đó doanh số và thị phần cũng sẽ khởi sắc.

- Như ông vừa chia sẻ, người Việt đề cao xe Suzuki ở các khía cạnh như tính bền bỉ, chất lượng hoàn thiện, độ tin cậy, tiêu thụ nhiên liệu thấp, giá cả dễ tiếp cận. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số vấn đề người dùng chưa thực sự hài lòng như thiết kế ít thay đổi, số lượng sản phẩm hạn chế, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Ông đánh giá thế nào về những nhận xét này?

Ông Harano - Giám đốc điều hành kinh doanh khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. Ảnh: Suzuki Việt Nam

- Về thiết kế, chúng tôi đang tích cực thay đổi, bằng chứng như mọi người cũng đã thấy, mẫu Fronx vừa ra mắt chính là một sự đổi mới trong ngôn ngữ tạo hình của Suzuki tại thời điểm hiện tại.

Về hệ thống đại lý và chất lượng dịch vụ, Suzuki cũng đang tăng cường tổ chức đào tạo cho đại lý để nâng cao chất lượng và cố gắng hướng tới việc đồng nhất chất lượng dịch vụ giữa các đại lý tại Việt Nam. Chúng tôi cũng tổ chức các khóa huấn luyện, hội thi tay nghề kỹ thuật viên để tất cả các thợ máy tại các đại lý đều có chứng nhận từ Suzuki.

Suzuki Việt Nam cũng đang tăng cường hệ thống kho để lưu trữ được nhiều phụ tùng hơn, sẵn sàng cung cấp kịp thời đến các khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã điều chỉnh giá của các phụ tùng mà khách thường xuyên sử dụng để đạt mức giá cạnh tranh nhất có thể, khiến khách hàng yên tâm khi đưa xe tới xưởng dịch vụ chính hãng.

- Fronx là mẫu xe mà giới truyền thông và người dùng đánh giá là bứt phá về kiểu dáng và triết lý sản phẩm so với những mẫu xe trước đây của hãng. Đâu là những thế mạnh mà các ông tin rằng người tiêu dùng sẽ đánh giá cao ở Fronx?

Fronx được phát triển dựa trên triết lý mới mà chúng tôi gọi là Sho - Sho - Kei - Tan - Bi (Nhỏ - Gọn - Nhẹ - Ngắn - Đẹp). Bên cạnh một thiết kế coupe thanh thoát, hiện đại rất phù hợp với cuộc sống đô thị thì Fronx cũng là mẫu xe được tích hợp các công nghệ tốt nhất của chúng tôi.

Fronx có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, mang lại không gian nội thất rộng rãi cho cả gia đình, nhưng lại có bán kính quay đầu thấp nhất phân khúc, từ đó mang tới khả năng vận hành gọn gàng, dễ lái, an toàn hơn khi đi phố đông.

Xe được trang bị động cơ K15C thế hệ mới, đi cùng hệ thống hybrid của Suzuki (SHVS) và hộp số tự động 6 cấp mới (6AT) có lẫy chuyển số trên vô-lăng, mang lại cảm giác lái năng động, thể thao và vẫn bảo vệ môi trường, tối ưu nhiên liệu với mức từ 5,2 lít/100 km. Bên cạnh đó, Suzuki còn có chính sách bảo hành pin Lithium-Ion lên đến 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Fronx cũng tích hợp hàm lượng công nghệ an toàn, tiện nghi hàng đầu phân khúc. Đặc biệt là hệ thống 6 túi khí cùng các công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn ADAS như phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), cảnh báo lệch làn đường (LDP), hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và đặc biệt là kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

- Fronx là một mẫu xe hybrid nhưng ở dạng mild-hybrid, tức cấp độ điện hóa sẽ thấp hơn các dòng xe full hybrid, plug-in hybrid hay thuần điện. Thị trường Việt Nam đang ngày càng sôi động khi khách hàng dần ưa chuộng các dòng xe điện hóa, vậy kế hoạch của Suzuki Việt Nam với các mẫu xe full hybrid hay thuần điện trong thời gian tới là gì?

Suzuki Fronx tại buổi lái thử dành cho khách hàng hồi tháng 10. Ảnh: Suzuki Việt Nam

- Chúng tôi tự hào hiện đứng thứ hai trong phân khúc xe hybrid với 23% thị phần. Suzuki cũng có công nghệ hybrid và thuần điện và chúng tôi đã có kế hoạch để giới thiệu các sản phẩm này trong thời gian sắp tới. Để một dòng xe nào đó tối ưu cho khách hàng, bên cạnh việc công nghệ của chiếc xe, chúng tôi còn đánh giá cả hệ sinh thái xung quanh để đảm bảo người dùng thuận tiện nhất, ví dụ như hệ thống trạm sạc.

Vì vậy, Suzuki sẽ giới thiệu các mẫu xe theo từng lộ trình điện hóa sao cho khách hàng cảm thấy tận hưởng khi sử dụng chúng.

- Suzuki Việt Nam đang có kế hoạch rất hứa hẹn với ôtô, nhưng hãng cũng kinh doanh xe máy tại Việt Nam. Trước đây Suzuki từng có những sản phẩm có sức cạnh tranh tốt với các thương hiệu khác. Nhưng đến nay, trong khi Suzuki thì chỉ còn vài mẫu xe, và thiên về motorsports là chính. Vậy thì lý do nào khiến cho Suzuki bỏ hẳn mảng xe phổ thông dành cho số đông như vậy?

- Suzuki chính thức vào thị trường Việt Nam bán xe máy vào năm 1996 và đến nay cũng có hơn 1 triệu người dùng xe máy của Suzuki, chúng tôi vô cùng tự hào về con số này và biết ơn sự tin yêu của khách hàng tại Việt Nam. Khi chiếc Viva lần đầu về Việt Nam, được đánh giá rất thời trang, rất nhiều khách hàng yêu thích. Thế nhưng, cùng lúc đó, các thương hiệu khác cũng mang nhiều mẫu xe vào thị trường Việt Nam khiến Suzuki bị chia sẻ thị phần.

Dân số Việt Nam hơn 100 triệu người, thị trường còn khá rộng. Trong thời gian tới, chúng tôi đã có kế hoạch để phát triển các sản phẩm xe máy mới không chỉ hướng đến thị trường Việt Nam mà toàn Đông Nam Á. Suzuki Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc thảo luận với các đại lý xe máy để đưa ra các chiến lược tăng số lượng sản phẩm và kiểu dáng trong tương lai.

- Hà Nội và TP HCM đang có những kế hoạch hạn chế xe máy xăng, mở ra cơ hội cho xe máy điện. Vậy Suzuki có kế hoạch đưa xe máy điện về Việt Nam trong các năm tới không?

- Xe điện đang là xu hướng toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam mà cả Đông Nam Á, nên tất nhiên là Suzuki cũng có kế hoạch cho vấn đề này, tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì chia thể chia sẻ quá nhiều. Chúng tôi đã ra mắt xe máy điện tại thị trường Ấn Độ và cũng sẽ có kế hoạch đưa sản phẩm về thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, mục tiêu Suzuki muốn hướng tới không chỉ đơn giản là chuyển đổi sang xe điện hay bán xe điện mà còn là giảm phát thải. Ngoài việc bán xe ra thì Suzuki đề cao những ý tưởng khác hướng tới việc giảm phát thải, ví dụ vẫn là xe xăng nhưng ít khí thải hơn hay như sử dụng các loại động cơ khác, nhiên liệu khác để hướng đến mục tiêu cuối cùng là giảm phát thải.

Quang Anh