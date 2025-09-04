Suzuki Victoris - tân binh xe gầm cao phân khúc B

Ấn ĐộMẫu xe gầm cao mới phát triển từ Grand Vitara, ba lựa chọn hệ truyền động, bán ra vào cuối năm 2025.

Hãng xe Nhật Bản Suzuki ra mắt Victoris - mẫu xe gầm cao mới cho thị trường Ấn Độ. Suzuki hướng Victoris là mẫu xe chủ lực của hãng và định vị thuộc phân khúc crossover cỡ B, nơi có những đối thủ đáng gờm như Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor, Honda Elevate.

Victoris sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.360 x 1.795 x 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với đối thủ Creta, Victoris dài hơn 45 mm, cao hơn 5 mm, thấp hơn 5 mm, và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

Tân binh Victoris phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới, lấy cảm hứng từ mẫu xe điện e Vitara. Xe trang bị đèn pha LED phong cách mới, nối liền lưới tản nhiệt mỏng với dải crôm, ốp nhựa dày, ốp cản trước màu bạc tạo điểm nhấn. Victoris sử dụng vành 17 inch, các cột sơn đen, giá nóc màu bạc. Đèn hậu LED liền mạch toàn chiều rộng, kiểu phân đoạn.

Nội thất Victoris thiết kế hai tông màu. Vô-lăng ba chấu, màn hình kỹ thuật số 10,25 inch hiển thị đầy đủ thông tin xe. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch, tích hợp trợ lý ảo Alexa, Suzuki Maps. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Màn hình kính lái HUD.

Hệ thống âm thanh Dolby Atmos 8 loa. Cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió. Đèn viền nội thất 64 màu. Sạc không dây, camera 360, cốp điện, mở cốp rảnh tay. Điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau. Suzuki trang bị cho Victoris hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 và nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn khác.

Victoris sử dụng cùng nền tảng Heartect với Grand Vitara và hệ truyền động tương tự với ba lựa chọn. Các tùy chọn hộp số như 5MT, 6AT hay e-CVT.

Đầu tiên, hệ truyền động mild-hybrid mang mã K15C Smart Hybrid với máy xăng 1,5 lít công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 139 Nm. Hệ truyền động thứ hai dùng nhiên liệu kép Petrol+CNG mang mã K15C với động cơ 1.5, công suất 100 mã lực khi kích hoạt chế độ Petrol Mode hoặc 87 mã lực với CNG Mode. Cuối cùng là hệ truyền động full-hybrid mang mã K15D, gồm máy xăng 1,5 lít (công suất 92 mã lực) kết hợp với môtơ điện công suất 80 mã lực, kèm pin lithium-ion 177,6V.

Theo kế hoạch, Suzuki Victoris bán thị trường Ấn Độ vào cuối năm 2025, giá công bố gần thời điểm. Victoris sản xuất tại Ấn Độ.

Minh Vũ