Suzuki thay logo mới sau hơn 20 năm

Logo mới của Suzuki thiết kế 2D đơn giản, mặt chữ phẳng, viền sắc nét, dùng màu bạc sáng như màu nhôm mờ.

Hãng xe Nhật Bản Suzuki giới thiệu logo mới kể từ năm 2003 với thiết kế phẳng hơn và không mạ crôm. Huy hiệu mới của Suzuki tiếp nối thành công của các hãng sản xuất ôtô khác khi áp dụng logo 2D đơn giản. Logo mới của Suzuki sẽ ra mắt trên những mẫu xe concept tại Triển lãm ôtô Nhật Bản (Japan Mobility Show 2025) vào cuối tháng 10.

Logo Suzuki mới (bên phải) và logo cũ bên trái. Ảnh: Carscoops

Logo mới của Suzuki vẫn giữ hình chữ "S" đặc trưng, hầu như không thay đổi kể từ năm 1958. Điểm mới là mặt chữ phẳng, nhẵn mịn với đường viền sắc nét chạy dọc theo các cạnh. Lớp mạ crôm bóng thay thế bằng màu bạc sáng bóng, trông như nhôm mờ. Logo mới sử dụng vật liệu thân thiện môi trường hơn, theo chia sẻ từ hãng xe Nhật Bản.

Sự hấp dẫn của thời đại số

Các phân tích thiết kế chỉ ra rằng logo 2D đơn giản hóa xu hướng hiển thị tốt hơn, nơi các thương hiệu sử dụng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều cho rằng việc làm phẳng biểu tượng này sẽ làm mất đi chiều sâu và sự hiện diện vật lý mà chúng từng có trong thế giới thực.

Suzuki không phải là hãng xe duy nhất thay đổi logo. Trong vài năm qua, rất nhiều nhà sản xuất đã áp dụng triết lý này, như Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Open, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Lamborghini.

Xe Suzuki đầu tiên gắn logo mới

Suzuki xác nhận rằng logo mới là một phần của chiến dịch quảng bá nhận diện thương hiệu rộng hơn với khẩu hiệu " By your side". Logo mới của hãng xe xuất hiện đầu tiên trên những chiếc concept ra mắt tại triển lãm ôtô Nhật Bản (Japan Mobility Show 2025).

Suzuki Victoris - mẫu xe thương mại đầu tiên gắn logo mới. Ảnh: Suzuki

Từ đó, logo mới sẽ xuất hiện dần dần trên toàn bộ dòng sản phẩm toàn cầu của Suzuki. Vì tỷ lệ biểu tượng giữ nguyên, logo mới có thể gắn liền mạch vào lưới tản nhiệt và cửa sau của các mẫu xe hiện có mà không cần phải chờ đợi các phiên bản nâng cấp. Mẫu xe mới nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki là chiếc SUV Victoris - giới thiệu tại Ấn Độ.

Minh Vũ (theo Carscoops)