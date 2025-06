Suzuki Swift dừng sản xuất

Nhật BảnMẫu hatchback cỡ B dừng sản xuất do nguồn cung đất hiếm toàn cầu bị gián đoạn.

Hãng xe Nhật Bản Suzuki thông báo tạm dừng sản xuất mẫu xe chủ lực Swift tại nhà máy ở quê nhà do thiếu nguyên liệu. Những thị trường khác vẫn hoạt động, chưa có thêm thông tin. Theo Reuters, do lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc khiến Suzuki trở thành hãng ôtô Nhật Bản đầu tiên bị ảnh hưởng. Suzuki buộc phải dừng sản xuất Swift, ngoại trừ phiên bản Swift Sport, từ ngày 26/5 với lý do thiếu linh kiện.

Xe cỡ B Swift dừng sản xuất tại Nhật Bản do thiếu nguyên liệu. Ảnh: Suzuki

Ban đầu, kế hoạch dừng sản xuất Swift chỉ tạm thời. Tuy nhiên, kế hoạch khôi phục sản xuất bị hoãn lại nhiều lần. Hãng xe Nhật Bản kỳ vọng khôi phục sản xuất một phần vào 13/6 và khôi phục hoàn toàn sau 16/6 nếu nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào hơn.

Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiều loại đất hiếm và nam châm đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng quan trọng đối với các nhà sản xuất ôtô, hàng không vũ trụ, các công ty bán dẫn... vào tháng 4.

Tình hình ngày càng đáng báo động khi các nhà sản xuất ôtô toàn cầu cảnh báo về khả năng ngừng sản xuất. Một sô nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở châu Âu đã dừng sản xuất và Mercedes đang xem xét các biện pháp bảo vệ chống lại tình trạng thiếu hụt đất hiếm.

Trong khi đó, Nhật Bản đang có kế hoạch đề xuất tăng cường hợp tác với Mỹ về chuỗi cung ứng đất hiếm trong các cuộc đàm phán thuế quan sắp tới.

