Suzuki SV-7GX 2026 - siêu phẩm động cơ V-Twin 90 độ

ItalyDòng xe touring mới trang bị động cơ V-Twin 90 độ, nhiều tính năng và công nghệ.

Hãng xe máy Nhật Bản Suzuki ra mắt SV-7GX thế hệ mới tại triễn lãm EICMA 2025. SV-7GX là mẫu môtô mới, ra đời để lấp vào khoảng trống giữa SV650 và V-Strom 650. Mẫu xe mới của Suzuki mang kiểu dáng touring, dựa trên thiết kế của GSX-S1000 GX.

Tân binh SV-7GX sử dụng chung động cơ với SV650 và V-Strom 650, cỗ máy V-Twin 90 độ, dung tích 645 phân khối được tinh chỉnh để đạt chuẩn Euro 5+. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống hỗ trợ sang số nhanh. Động cơ sản sinh công suất 72,4 mã lực, mô-men xoắn cực đại 64 Nm.

Suzuki trang bị cho SV-7GX 2026 bướm ga điện tử, với ba chế độ lái, gồm A cho thể thao mạnh mẽ, B cho đường trường và C hoạt động như chế độ đi mưa với công suất giới hạn mức 60 mã lực. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo với 3 mức điều chỉnh và có thể tắt.

SV-7GX 2026 dùng cặp vành đúc 17 inch. Treo trước là dạng ống lồng đường kính 41 mm với hành trình 125 mm. Giảm xóc đơn sau có thể điều chỉnh tải trọng với hành trình 129 mm. Xe có khoảng sáng gầm 135 mm, trong khi người anh em V-Strom 650 là 170 mm.

Trang bị an toàn với cặp đĩa phanh ở bánh trước, đi kèm bộ kẹp phanh Tokico bốn piston. Bánh sau lắp một đĩa phanh. ABS hai kênh là tiêu chuẩn.

Xe sử dụng màn hình TFT-LCD 4,2 inch hiển thị đầy đủ thông tin xe, kèm khả năng kết nối điện thoại, cổng sạc USB-C. Các tiện nghi khác như ốp bảo vệ tay lái, kính chắn gió điều chỉnh 3 vị trí bằng tay, hệ thống đèn chiếu sáng LED. Xe nặng 211 kg, bình xăng dung tích 17,4 lít. Độ cao yên 795 mm.

Theo kế hoạch, Suzuki SV-7GX 2026 bán ra đầu tiên ở thị trường châu Âu từ đầu năm 2026, giá công bố gần thời điểm.

Triển lãm xe máy EICMA 2025 diễn ra ngày 6-10/11 tại Milan, Italy.

Minh Vũ