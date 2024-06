Suzuki sắp đóng cửa nhà máy ôtô ở Thái Lan

Hãng Nhật sẽ dừng sản xuất ôtô con và xe tải tại nhà máy ở Thái Lan vào cuối 2025 để tập trung vào xe điện và hybrid.

Trong thông báo đưa ra hôm 7/6, Suzuki cho biết kế hoạch tiếp tục bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng tại Thái Lan thông qua việc nhập khẩu, gồm cả xe điện và hybrid, từ các nhà máy khác ở ASEAN, Nhật Bản và Ấn Độ.

"Trong tiến trình thúc đẩy trung hòa carbon và điện khí hóa trên toàn cầu, Suzuki đã cân nhắc tối ưu các địa điểm sản xuất trên toàn cầu của tập đoàn", hãng nêu trong thông báo, thêm rằng hãng đã quyết định đóng cửa nhà máy ở Thái Lan vào cuối 2025.

Mẫu Suzuki Swift tại Thái Lan. Ảnh: Autospinn

Nhà máy 12 năm tuổi ở tỉnh Rayong được điều hành bởi chi nhánh Suzuki Thái Lan và có sản lượng hàng năm 60.000 xe. Số nhân viên là khoảng 800 người. Các mẫu xe con sản xuất tại đây gồm Swift, Ciaz và Celerio. Trong năm tài chính 2023 có 7.579 xe xuất xưởng. Cùng năm, doanh số tại thị trường Thái Lan là 10.807 xe, và 1.272 xe xuất khẩu.

Thông báo được đưa ra khi các hãng xe Nhật đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc tại Thái Lan, cũng như áp lực phải sản xuất nhiều hơn nữa xe điện và hybrid. Suzuki đặt mục tiêu có 6 mẫu xe điện cho đến 2030-2031. Hãng cũng có kế hoạch ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ trong 2025, với ý định xuất khẩu đến Nhật cũng như đi châu Âu.

Số lượng nhà máy đóng cửa tại Thái Lan dự kiến tăng sau khi khoảng 1.600-1.700 nhà máy đã phải dừng hoạt động tính đến đầu năm nay do kinh tế suy thoái, các kế hoạch sáp nhập, hoặc do chi phí hoạt động tăng, theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (Federation of Thai Industries - FTI).

Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan đang phải nỗ lực khi doanh số ở thị trường nội địa đang giảm và xuất khẩu giảm tốc so với những quốc gia láng giềng, theo Kriengkrai Thiennukul, chủ tịch FTI.

"Chúng tôi không còn được đặt biệt danh 'Detroit của châu Á' nữa khi Malaysia đã thế chỗ", ông nói.

Mỹ Anh (theo Bangkok Post)