Suzuki Jimny giảm giá kỷ lục gần 100 triệu đồng

Các mẫu Jimny đời 2024 đang được hãng và đại lý kết hợp giảm giá 95-100 triệu đồng.

Suzuki là một trong số ít hãng vẫn còn tồn các xe sản xuất 2024, chủ yếu ở dòng SUV cỡ nhỏ Jimny. Khi năm 2025 chỉ còn hai tháng, áp lực về đời xe sâu khiến các đại lý phân phối tăng khuyến mãi để đẩy hàng.

Đến cuối tháng 10, Suzuki áp dụng mức khuyến mãi 100% lệ phí trước và gói bảo dưỡng xe cho Jimny, tổng giá trị khoảng 95 triệu đồng. Tùy đại lý và mức độ muốn thanh khoản, mức giảm cho khách có thể lên 100 triệu đồng. Như vậy, giá Jimny còn khoảng 689 triệu đồng.

Đây là mức giảm cao nhất của Suzuki Jimny từ khi mở bán hồi tháng 4/2024. Khi mới ra mắt, mẫu xe nhập Nhật này thậm chí còn đội giá 50-70 triệu đồng.

Jimny tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ngoài Jimny, các mẫu xe khác của Suzuki cũng đang được đại lý khuyến mãi. Dòng MPV cỡ B, XL7 giảm giá khoảng 70 triệu đồng. Mẫu CUV cỡ A+ mới ra mắt trong tháng này là Fronx cũng được hãng ưu đãi 20-25 triệu đồng cho lần lượt các phiên bản tiêu chuẩn GL và GLX Plus.

Danh mục sản phẩm của Suzuki hiện khá khiêm tốn so với phần lớn các đối thủ. Fronx và Swift là hai mẫu xe mới của hãng trong 2025, nâng số lựa chọn lên 4, bên cạnh XL7 và Jimny. Tất cả xe Suzuki bán ra đều nhập khẩu từ Indonesia hoặc Nhật Bản.

Tính đến hết quý III, doanh số mảng xe con của Suzuki đạt 2.250 xe, giảm 42% so với cùng kỳ 2024. XL7 là dòng xe bán chạy nhất của Suzuki với doanh số 1.845 xe sau 9 tháng, chiếm khoảng 82% thị phần tổng lượng bán ra của hãng Nhật. So với cùng kỳ 2024, doanh số XL7 giảm 12%, đứng kề cuối trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Suzuki Việt Nam đang chờ đợi có thể đột phá doanh số với chiếc Fronx mới ra mắt. Dòng crossover cỡ A+ được kỳ vọng bán 2.000-3.000 chiếc mỗi năm.

Phạm Trung