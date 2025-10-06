Suzuki Fronx ra mắt tại Thái Lan, giá từ 21.300 USD

Mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ lắp động cơ xăng 1.5 mild hybrid, thiết kế thể thao, trang bị nhiều công nghệ và hệ thống an toàn nhiều tính năng.

Hãng xe Nhật Bản Suzuki giới thiệu Fronx thế hệ mới cho thị trường Thái Lan, đây là quốc gia thứ hai sau Indonesia bán dòng xe gầm cao cỡ nhỏ này. Theo giới truyền thông Thái Lan, Fronx là sản phẩm nhập khẩu chứ không lắp ráp trong nước.

Thiết kế của Fronx năng động, hiện đại hướng đến nhóm khách hàng trẻ sống ở đô thị. Mẫu xe Suzuki sử dụng nhiều đường cong mềm mại ở thiết kế ngoại thất, đèn pha LED và định vị tách riêng. Chất thể thao được nhấn mạnh ở cản trước, sau hầm hố như những chiếc SUV thực thụ hay vòm bánh có thêm ốp nhựa, thanh giá nóc để chằng đồ.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.995 × 1.765 × 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, Fronx cạnh tranh ở phân khúc A+, nơi có Kia Sonet, Toyota Raize. Fronx mang dáng coupe với trụ C vuốt thấp, thiết kế khác biệt so với các đối thủ.

Nội thất mang thiết kế hòa hợp giữa phong cách và tiện nghi. Vô-lăng đa chức năng, tích hợp lẫy chuyển số. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây. Xe trang bị hệ thống khóa thông minh, khởi động nút bấm, sạc không dây, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau.

Ở bản cao cấp nhất, Fronx lắp động cơ K15C với máy xăng 1,5 lít kết hợp với công nghệ Smart Hybrid Vehicle (SHVS) độc quyền của Suzuki và bản tiêu chuẩn lắp động cơ K15B.

Xe trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động DSBS II, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo chệch làn LDW, giám sát điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, đèn pha thích ứng HBA. Ngoài ra còn có màn hình kính lái HUD, camera 360, cảm biến lùi, 6 túi khí và những trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Tại Thái Lan, Suzuki Fronx bán các phiên bản GL, GLX và GLX Plus. Giá 21.300-24.700 USD. Xe sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/10.

Minh Vũ