Suzuki Fronx giảm giá cao nhất 60 triệu đồng

Tân binh Fronx giảm tiền mặt 26-60 triệu đồng, mức cao nhất phân khúc CUV cỡ A+ trong tháng 12.

Tháng 12, giá Suzuki Fronx giảm sâu nhất từ khi mở bán từ tháng 10. Hai phiên bản thấp gồm GL giá 520 triệu, GLX 599 triệu giảm lần lượt 26 triệu và 60 triệu đồng. Bản cao nhất GLX Plus giá 649 triệu đồng giảm 35 triệu đồng. Như vậy, giá xe thực tế tới tay khách hàng sẽ là 494 triệu cho GL, 539 triệu cho GLX và 614 triệu cho GLX Plus.

Theo các đại lý, hãng giảm giá mạnh cho Fronx để kích cầu khi năm 2025 sắp kết thúc. Nhiều đối thủ cũng đang khuyến mãi bằng tiền mặt hoặc ưu đãi lệ phí trước bạ.

Xét về giá bán, Suzuki Fronx trước khi giảm đang là mẫu xe đắt nhất phân khúc. Sau khi giảm, mức giá của mẫu xe Nhật đã cạnh tranh hơn. Fronx nhập khẩu Indonesia tương tự Raize. Các mẫu xe còn lại sản xuất, lắp ráp trong nước.

Kia Sonet, cái tên bán chạy nhất mảng xe động cơ đốt trong phân khúc crossover cỡ A, giảm 20-30 triệu đồng trong tháng 12. Hyundai Venue, mẫu xe giá thấp nhất phân khúc, giảm nhẹ 5-10 triệu đồng tại đại lý.

Mẫu xe thuần điện VinFast VF 5 đang được hãng Việt khuyến mãi 4% giá trị xe. Mức quy đổi sang tiền mặt tương đương khoảng 21 triệu đồng. Trong khi Toyota Raize được đại lý tặng một số phụ kiện.

Tính đến tháng 10, VF 5 là mẫu xe ăn khách nhất phân khúc với doanh số hơn 35.000 chiếc. Lượng bán này lớn hơn doanh số Sonet, Raize và Venue cộng lại. Suzuki Fronx chưa ghi nhận doanh số ở tháng 10.

Tổng doanh số của ba mẫu xe chạy xăng (Sonet, Raize và Venue) đạt 8.859 xe sau 10 tháng 2025, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua của khách Việt giảm năm thứ ba liên tiếp đối với Raize và thứ hai liên tiếp với Sonet. So với giai đoạn bán tốt nhất của Raize (2022) và Sonet (2023), doanh số hai mẫu này hiện giảm khoảng phân nửa. Venue, mẫu xe bán từ tháng 12/2023 và doanh số tốt nhất ở 2024, cũng vậy.

