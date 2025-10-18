Suzuki Fronx - đối thủ Toyota Raize giá từ 520 triệu đồng

Fronx thiết kế phong cách coupe, động cơ 1.5 với công nghệ an toàn phong phú hàng đầu phân khúc, giá cao nhất 649 triệu đồng.

Hôm 17/10, Suzuki Việt Nam ra mắt mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ - Fronx nhập khẩu Indonesia. Xe bán ra ba phiên bản, gồm GL giá 520 triệu, GLX 599 triệu và GLX Plus 649 triệu đồng. Fronx là mẫu crossover duy nhất của hãng, bên cạnh chiếc SUV nhập Nhật - Jimny.

Ngoại thất

Suzuki Fronx như một làn gió mới ở phân khúc nhờ thiết kế kiểu coupe khá điệu đà, hướng đến khách hàng đô thị. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 3.995 × 1.765 × 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Những thông số này tương đương các đối thủ như Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue, VinFast VF 5 tại Việt Nam. Bán kính vòng quay 4,8 m của Fronx ngắn nhất phân khúc.

Fronx cho thấy sự thay đổi của hãng Nhật trong phong cách tạo hình bên ngoài để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ có điều kiện sở hữu ôtô đang tăng lên ở nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sự bảo thủ bấy lâu ở thiết kế ngoại thất được tiết chế, nhường chỗ cho những đường nét bay bổng, uyển chuyển hơn. Trong khi đó, chất thể thao được nhấn mạnh ở cản trước, sau hầm hố như những chiếc SUV thực thụ hay vòm bánh có thêm ốp nhựa, thanh giá nóc để chằng đồ.

Ba phiên bản của Fronx đều trang bị đèn pha LED, gương chiếu hậu gập điện (trừ bản tiêu chuẩn). Giống các đối thủ chạy xăng, mẫu xe Suzuki cũng sử dụng phanh đĩa phía trước, tang trống phía sau. Chỉ VF 5 dùng phanh đĩa cho cả hai bánh. Treo trước MacPherson, phía sau kiểu thanh dầm xoắn của Fronx giống các đối thủ.

Fronx tại Việt Nam lắp la-zăng 16 inch. Trong phân khúc, chỉ Raize và VF 5 có vành 17 inch.

Nội thất

Ngoại thất mang đến sự mới mẻ cho Fronx trước các đối thủ lẫn chính Suzuki. Trong khi nội thất lại đậm chất thực dụng, an toàn của hãng Nhật. Nhìn chung, các chi tiết ở khoang lái đều dễ thao tác, chủ yếu là nút bấm cơ.

Vô-lăng Fronx giống XL7. Màn hình giải trí 9 inch, vô-lăng bọc da ở hai bản cao, bản tiêu chuẩn là màn hình 7 inch, vô-lăng ốp nhựa. Xe có điều hòa tự động một vùng, cửa gió cho hàng ghế sau như Sonet, Venue. Ghế bọc nỉ ở bản tiêu chuẩn, hai bản cao là nỉ kết hợp da.

Bản cao cấp nhất GLX Plus sở hữu màn hình HUD trên kính lái, trang bị hiếm có trong phân khúc. Cũng chỉ trên bản này mới có sạc không dây.

Động cơ

Ở hai bản GLX và GLX Plus, Suzuki Fronx trang bị động cơ 1.5 mild-hybrid, công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ 1.5 trên Fronx.

Bản tiêu chuẩn GL của Fronx lắp máy 1.5 thông thường, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Hộp số đi kèm loại tự động 4 cấp.

Tất cả các phiên bản Fronx đều dẫn động cầu trước. So với các đối thủ chạy xăng, hiệu suất động cơ trên Fronx khiêm tốn hơn. Máy hybrid nhẹ của Fronx cho mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 5,2 lít/100 km, thấp hơn Sonet hay Venue đều từ 5,7-6 lít trở lên, trong khi Raize từ 6,6 lít.

Trang bị an toàn

Toyota từng tạo nên khác biệt trong phân khúc trước các đối thủ Hàn với lượng an toàn phong phú trên Raize. Suzuki tái lập điều này khi mang nhiều công nghệ hỗ trợ lái lên Fronx.

Bản cao nhất của Fronx có những thứ đầu tiên trong phân khúc như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn. Trong khi các tính năng khác như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, ga tự động, Fronx cũng có như các đối thủ.

Triển vọng thị trường

Đi kèm nét mới ở thiết kế và lượng tiện nghi, an toàn vượt trội, giá bán 520-649 triệu đồng của Fronx thuộc hàng đắt nhất phân khúc CUV cỡ A+. Bản tiêu chuẩn của Fronx vượt trội Raize, mẫu xe chỉ có một bản giá 498 triệu, hay Venue tiêu chuẩn giá 499 triệu đồng. Fronx bản đắt nhất vượt khỏi giá trần phân khúc 624 triệu đồng do Sonet thiết lập, chạm tới khoảng giữa giá phân khúc CUV cỡ B, nơi có Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce đang án ngữ.

Fronx có tùy chọn hai tông màu ở ngoại thất.

Trừ chiếc SUV địa hình Jimny kén khách, Fronx là mẫu xe có tầm giá trải từ thấp nhất đến cao nhất trong dải sản phẩm của Suzuki. Với cách làm này, hãng Nhật muốn biến Fronx thành mẫu xe chủ lực doanh số trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh chiếc MPV cỡ nhỏ XL7 ngày càng suy yếu.

Nhưng tham vọng của Suzuki không dễ. Thách thức đến từ sự suy giảm sức mua của nhóm xe chạy xăng cỡ A+ hai năm gần đây do tác động của các dòng xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ. Mẫu xe ăn khách nhất nhóm chạy xăng là Sonet từng lập đỉnh năm 2023 với hơn 11.300 xe vào 2023, nhưng đến 2024, doanh số giảm 36%, xuống còn 7.366 xe. Ba quý đầu 2025, con số dừng ở mức 3.591 xe, bằng khoảng gần 50% so với cả năm ngoái, nguy cơ tiếp tục tăng trưởng âm.

Fronx làm khách Việt thay đổi cách nhìn nhận về Suzuki dựa trên hàm lượng tiện nghi, công nghệ dẫn đầu phân khúc hay thiết kế khác biệt với các đối thủ. Điều này có thể giúp mẫu xe của Suzuki tạo ra một tệp khách hàng riêng. Nhưng giữa bối cảnh thị trường dày đặc lựa chọn ở các phân khúc A, B, khoảng giá cao của Fronx cũng đặt mẫu xe này trước nhiều cạnh tranh hơn.

Thành Nhạn