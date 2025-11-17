Suzuki Fronx đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Mẫu crossover cỡ A mới ra mắt của Suzuki đạt chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP, vượt qua loạt thử nghiệm khắt khe về va chạm và công nghệ hỗ trợ an toàn.

Trước khi ra mắt thị trường Việt Nam hôm 17/10, Suzuki Fronx đạt chứng nhận an toàn 5 sao – mức cao nhất từ Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Theo công bố từ đơn vị đánh giá, Fronx đạt tổng điểm quy đổi 77,7 trên thang 100 điểm.

Suzuki Fronx tại thị trường nước ngoài. Ảnh: Suzuki

Cụ thể, ở hạng mục Bảo vệ người lớn (AOP), mẫu crossover cỡ A của Suzuki đạt 36,71 điểm; 15,27 điểm hạng mục Bảo vệ trẻ em (COP); 15,71 điểm hạng mục Hỗ trợ an toàn (SA) và 10 điểm hạng mục An toàn cho người đi xe máy (MS). Trong khung đánh giá tối đa từ ASEAN NCAP, mẫu xe của Suzuki lần lượt đạt điểm phần trăm tương ứng 92%, 76 %, 79% và 50% ở các hạng mục.

Fronx ra mắt thị trường Việt Nam hôm 17/10. Ảnh: Suzuki

Theo ASEAN NCAP công bố xe dùng trong thử nghiệm là phiên bản sản xuất 2025, động cơ 1.5, hộp số tự động 6 cấp, 6 túi khí, tương ứng bản GLX Plus vừa ra mắt Việt Nam. "Fronx là mẫu crossover duy nhất phân khúc đạt chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP", đại diện hãng nói, thêm rằng đây là phân khúc SUV có chiều dài dưới 4.300 mm và dung tích động cơ đến 1.5.

Mẫu xe cho thấy khả năng hấp thụ, phân tán lực va chạm trong các thử nghiệm trực diện và bên hông, giảm tối đa rủi ro chấn thương cho người lái và hành khách. Ngoài ra, Suzuki Fronx cũng đạt điểm số tốt ở hạng mục công nghệ hỗ trợ người lái.

Mẫu crossover đô thị mang phong cách cá tính. Ảnh: Suzuki

Tại thị trường Việt Nam, Fronx trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả phiên bản. Các công nghệ an toàn khác gồm: cân bằng điện tử ESP, phanh ABS, cảnh báo thắt dây an toàn SBR ở mọi vị trí, điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX. Phiên bản GLX Plus bổ sung gói hỗ trợ an toàn chủ động ADAS, gồm: phanh tự động khẩn cấp DSBS II, cảnh báo lệch làn đường LDP, hỗ trợ giữ làn đường LKA, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng ACC.

Các tính năng như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA trên Fronx được ASEAN NCAP chú trọng ở hạng mục An toàn cho người đi xe máy. Theo đó, các tính năng này sẽ cảnh báo người lái, tránh va chạm bất ngờ, đặc biệt trong giao thông hỗn hợp tại Đông Nam Á với tỷ lệ xe máy chiếm khoảng 80% giao thông.

Các phiên bản Fronx tại Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia, mang triết lý toàn cầu của hãng này, hứa hẹn mang đến khả năng vận hành linh hoạt, trải nghiệm lái thú vị cho người dùng.

Quang Anh