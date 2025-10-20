Suzuki e Vitara - CUV thuần điện lần đầu về Việt Nam

Mẫu ôtô điện đầu tiên và duy nhất của Suzuki hiện nay có tầm hoạt động khoảng 428 km, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,7 giây.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam của Suzuki, hãng Nhật lần đầu giới thiệu mẫu xe thuần điện e Vitara. Tuy nhiên, xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.

Suzuki e Vitara được sản xuất duy nhất tại nhà máy Suzuki tại Ấn Độ. Bản xuất hiện tại Việt Nam cũng nhập từ quốc gia Nam Á.

Với chiều dài cơ sở 2.700 mm, e Vitara định vị phân khúc CUV cỡ B+. Chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm, tương đương các đối thủ như BYD Atto 3, Toyota Corolla Cross.

Thiết kế tổng thể Suzuki e Vitara khá vuông vức. Các gờ nổi kiểu gợn sóng trên thân tạo nét uyển chuyển. Đèn chiếu sáng toàn bộ đều là loại LED. Khoảng sáng gầm khoảng 180 mm.

Nội thất mẫu xe thuần điện của Suzuki khác biệt so với hầu hết các sản phẩm khác cùng nhà. Vô-lăng hai chấu vát phẳng, màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền trên táp-lô. Cần số điện tử dạng núm xoay.

e Vitara phát triển trên nền tảng Heartect-e dành riêng cho xe điện. Mẫu xe Suzuki có hai lựa chọn cấu hình là dẫn động một hoặc hai cầu. Bản trưng bày tại Việt Nam loại dẫn động cầu trước. Môtơ có công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 193 Nm. Xe đi kèm 4 chế độ lái, gồm Normal, Eco, Sport và Snow.

Bộ pin lithium-ion trên Suzuki e Vitara dung lượng 61,1 kWh cho tầm hoạt động khoảng 428 km sau mỗi lần sạc đầy. Với bộ sạc 6 kW, xe cần hơn 10 giờ để sạc đầy pin.

Tại Nhật, Suzuki e Vitara có giá khởi điểm khoảng 26.500 USD cho bản dẫn động một cầu. Bản đắt nhất dẫn động hai cầu giá 32.700 USD.

Như nhiều hãng đồng hương, Suzuki chưa triển khai hoạt động kinh doanh xe điện tại Việt Nam. Thương hiệu này tập trung vào mảng hybrid nhưng là loại nhẹ (mild-hybrid), môtơ chỉ bổ trợ chứ không vận hành riêng lẻ. Trong khi Honda, Toyota, Nissan áp dụng cấu hình full-hybrid với dung lượng pin đủ cung cấp năng lượng để môtơ vận hành độc lập trong một số thời điểm và dẫn động chính cho xe.

Hiện Suzuki đang bán các mẫu mild-hybrid như XL7, Swift và mới nhất là Fronx. Doanh số hãng Nhật sau 9 tháng đầu 2025 đạt 4.462 xe, giảm 44% so với cùng kỳ 2024.

Phạm Trung