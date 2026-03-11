Suzuki đẩy mạnh ưu đãi sau Tết, giá từ 480 triệu đồng

Suzuki Việt Nam ưu đãi lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe chủ lực, giá bán Fronx sau ưu đãi từ 480 triệu đồng, áp dụng trong tháng 3.

Sau dịp Tết Nguyên đán, Suzuki Việt Nam áp dụng các ưu đãi khác nhau cho từng phiên bản Fronx. Mẫu gầm cao cỡ A trong tháng này được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng.

Suzuki Fronx trong một sự kiện roadshow hồi tháng 1. Ảnh: Suzuki

Theo đó, Fronx GLX nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 1,5 năm, tổng ưu đãi tương đương 70 triệu đồng. Fronx GLX Plus đi kèm các gói bảo dưỡng dài hạn, tương đương 15-30 triệu đồng. Phiên bản GL nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 3,5 năm, tương đương 40 triệu đồng.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá bán Fronx khởi điểm từ 480 triệu đồng.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ A, Suzuki Fronx là mẫu mới nhất, ra mắt hồi tháng 10/2025. Dòng xe này được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá của Suzuki, hướng đến nhóm khách ưa cá tính trẻ trung, bên cạnh những thế mạnh về công năng và sự bền bỉ. So với các đối thủ cùng phân khúc, Fronx tạo điểm nhấn nhờ phong cách coupe khác lạ, bản GLX Plus có hệ thống mild hybrid, màn hình HUD, 6 túi khí tiêu chuẩn và hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS.

Suzuki XL7 hybrid trên đường phố. Ảnh: Suzuki

Ngoài Fronx, Suzuki XL7 hybrid cũng nhận ưu đãi 55 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng đến 6,5 năm. Năm ngoái, XL7 cũng là dòng xe đóng góp tích cực cho doanh số phân khúc xe hybrid tại Việt Nam, thường nằm top 3 bán chạy, doanh số 2.633 chiếc. Doanh số XL7 hybrid đạt 427 chiếc trong tháng 1, dẫn đầu trong nhóm xe hybrid trong nước.

"Với mức giá dễ tiếp cận, cấu hình 7 chỗ và công nghệ mild hybrid, XL7 hybrid là lựa chọn thực dụng cho các gia đình, nhóm khách mua xe lần đầu hoặc chuyển từ xe xăng sang hybrid", đại diện hãng nói.

Các dòng xe Suzuki Jimny tại sự kiện Jimny Festival 2024. Ảnh: Suzuki

Trong tháng này, Suzuki Việt Nam tổ chức sự kiện Jimny Festival 2026 dành cho cộng đồng chủ xe, ngày 13-15/3, tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Hãng cho biết đây là hành trình 3 ngày 2 đêm, người tham dự sẽ cùng chiếc Jimny chinh phục cung đường Tây Nguyên, kết hợp hoạt động lái xe, giao lưu cộng đồng, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Quang Anh