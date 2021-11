Suzuki Celerio thế hệ mới ra mắt, giá từ 6.700 USD

Ấn ĐộMẫu hatchback thế hệ thứ hai trang bị động cơ mới, tinh chỉnh thiết kế, bổ sung nhiều tính năng, bản cao nhất 9.300 USD.

Maruti Suzuki giới thiệu Celerio thế hệ thứ hai mới tại thị trường Ấn Độ. Mẫu hatchback cỡ A cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Santro (tên gọi khác của Hyundai i10) và Tata Tiago. Celerio thế hệ mới phát triển dựa trên nền tảng Heartect của hãng xe Nhật Bản.

Celerio thế hệ mới ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Maruti Suzuki

Hãng xe Nhật Bản tuyên bố, Celerio thế hệ mới là chiếc xe chạy xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất Ấn Độ, chỉ ở mức 3,74 lít/100 km. Xe sử dụng động cơ xăng mang mã K10C mới (nâng cấp từ K10), cỗ máy 3 xi-lanh dung tích một lít, công suất 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, tùy chọn số tự động 5 cấp. Động cơ mới tích hợp công nghệ start/stop.

Kích thước của Celerio 2022 nhỉnh hơn thế hệ trước. Xe dài 3.695 mm, rộng 1.655 mm (rộng hơn 55 mm) và cao 1.555 mm (thấp hơn 5 mm). Chiều dài cơ sở 2.435 mm (nhỉnh hơn 10 mm) và khoảng sáng gầm tăng từ 165 mm lên 170 mm. Cốp của Celerio thế hệ mới dung tích 313 lít, nhỉnh hơn 78 lít so với bản hiện tại.

Celerio 2022 có sẵn 7 phiên bản, gồm LXi, VXi, VXi AT, ZXi, ZXi AT, ZXi + và ZXi + AT. Các tính năng đi kèm như túi khí kép, phanh ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi. Hệ thống thông tin giải trí SmartPlay với 4 loa, khởi động nút bấm.

Tại thị trường Ấn Độ, Maruti Suzuki Celerio 2022 cung cấp 6 màu lựa chọn, giá từ 6.700-9.300 USD.

Minh Vũ