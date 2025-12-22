Suzuki Carry - xe tải kei-car giá từ 7.500 USD

Nhật BảnSuzuki nâng cấp Carry và Supar Carry với diện mạo mới mẻ, công nghệ an toàn tốt hơn và bổ sung tiện ích nhưng vẫn giữ mức giá thấp.

Đã gần 12 năm kể từ khi thế hệ hiện tại của Suzuki Carry ra mắt, và hầu như không có gì thay đổi. Nhưng cuối cùng nhà sản xuất ôtô quyết định đã đến lúc cần làm mới. Phiên bản mới mang đến kiểu dáng sắc nét hơn và một vài nâng cấp thiết thực, kéo dài tuổi thọ của chiếc xe trong thị trường kei-car đông đúc của Nhật Bản.

Carry và Super Carry sẽ tiếp tục được cung cấp với nhiều cấu hình xe thương mại hạng nhẹ chuyên dụng (xe ben, xe bán đồ ăn, xe nâng hàng, xe đông lạnh, xe vệ sinh và một số cấu hình khác).

Thay đổi lớn nhất về mặt ngoại hình nằm ở phía trước, nơi phần mũi xe được thiết kế lại với đèn pha bố trí nằm ngang. Đèn pha mới kết hợp với lưới tản nhiệt mỏng hơn và hốc hút gió trên cản trước lớn hơn. Phần còn lại vẫn giữ nguyên thùng sau bằng kim loại chắc chắn với các cạnh có thể gập xuống. Điều tương tự cũng áp dụng cho phiên bản Super Cary với trần xe cao hơn và cabin mở rộng.

Một điểm nhấn nổi bật trong dòng sản phẩm là phiên bản đặc biệt X Limited của Super Carry. Phiên bản này thay thế logo thông thường bằng dòng chữ Suzuki nổi bật và bổ sung các chi tiết màu đen bóng trên lưới tản nhiệt, cửa hút gió cản trước và viền đèn sương mù. Xe cũng có các họa tiết màu đen trên thân, cùng vành xe và tay nắm cửa bằng thép cùng màu.

Dù nội thất không thể che giấu được sự lỗi thời, ít nhất Suzuki đã cải thiện được thông số kỹ thuật. Mỗi mẫu xe giờ đây đều trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số nằm phía sau vô-lăng hai chấu, mang hơi hướng cổ điển hơn là hiện đại, giống như được lấy thẳng từ một chiếc xe tải chở hàng những năm 1990.

Không có hệ thống thông tin giải trí tích hợp sẵn, mặc dù phần khoét ở giữa có thể chứa màn hình cảm ứng 8 inch nếu muốn. Tính thực dụng được tăng cường nhờ các hốc đựng cốc mới bên dưới cửa gió, và hành khách giờ đây được hưởng lợi từ tay nắm hỗ trợ ghế ngồi. Hơn nữa, ghế hành khách có thể gập lại thành bàn, và có một khay đựng đồ phía trên kính chắn gió.

Trang bị đã được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, nhận diện biển báo, chức năng thông báo khởi động, tín hiệu dừng khẩn cấp và cảm biến đỗ xe (trước và sau).

Suzuki cũng công bố một loạt phụ kiện cho ngoại thất và nội thất. Các tùy chọn bao gồm vành thép đen, giá nóc, tem dán sườn xe, các chi tiết mạ crôm, trang trí nội thất, bọc ghế da, cùng nhiều giải pháp chở hàng và tấm che cho thùng sau.

Phiên bản Carry và Super Carry nâng cấp vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 3 xi-lanh 658 phân khối thuộc phân khúc keicar, cho công suất 50 mã lực và mô-men xoắn 59 Nm. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Người mua có thể lựa chọn giữa hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh. Hệ dẫn động 4 bánh cũng có sẵn với khóa vi sai và chức năng hỗ trợ thoát bùn mới, cho phép xe di chuyển xa hơn trên những con đường gồ ghề nhờ chiều dài cơ sở ngắn và khoảng sáng gầm 273 mm.

Dòng Carry và Super Carry nâng cấp sẽ đến các đại lý tại Nhật Bản vào ngày 23/1/2026 với đối thủ chính vẫn là Daihatsu Hijet đã có mặt trên thị trường từ lâu. Suzuki công bố giá bán của Carry với mức tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm.

Bản Carry KC rẻ nhất với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn có giá khởi điểm 1.172.600 yen (7.500 USD). Cao cấp hơn, phiên bản Super Carry Special Edition X Limited với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động có giá 1.800.700 yen (11.500 USD).

Bên cạnh dòng sản phẩm thông thường, Suzuki cũng công bố giá của các phiên bản đặc biệt. Bản rẻ nhất là xe ben Kintaro với giá 1.618.100 yen (10.300 USD) và bản đắt nhất là xe tải đông lạnh nhiệt độ thấp với giá 2.658.700 yen (17.000 USD).

Mỹ Anh (theo Motorcars)