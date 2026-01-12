Suýt mất phổi vì 4 bệnh viện cùng chẩn đoán nhầm ung thư

Trung Quốc4 bệnh viện lớn cùng khẳng định người đàn ông có khối u phổi 19 mm và chỉ định mổ, nhưng kết quả chụp lại ngay trước ca phẫu thuật cho thấy phổi hoàn toàn bình thường.

Sự việc gây chấn động dư luận sau khi bệnh nhân đăng video tố cáo kèm hồ sơ bệnh án vào cuối tháng 12/2025, thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Ủy ban Y tế thành phố Đông Quản (tỉnh Quảng Đông) hôm 7/1 xác nhận đang điều tra, xác minh quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở liên quan nhưng chưa công bố kết luận chính thức, theo Oriental Daily.

Hành trình "tử thần" của bệnh nhân bắt đầu từ tháng 1/2024, khi người đàn ông đi khám tại thành phố Đông Quản vì ho kéo dài. Ảnh chụp CT tại bệnh viện đầu tiên hiển thị một khối u kích thước 19 mm ở phổi phải. Các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp để ngăn chặn di căn.

Nghi ngờ kết quả, anh tìm đến một bệnh viện lớn khác tại địa phương, chi 10.000 nhân dân tệ (gần 38 triệu đồng) để chụp PET-CT - kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến bậc nhất. Kết quả vẫn chỉ ra các dấu hiệu đặc trưng của khối u ác tính. Bác sĩ hối thúc mổ nhưng anh quyết định trì hoãn, dùng thuốc theo dõi. Hai tháng sau, anh tới bệnh viện ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) kiểm tra và tiếp tục bị bác sĩ trách móc vì sự "liều lĩnh" chậm trễ điều trị.

Đến tháng 3/2024, anh quay lại bệnh viện thứ ba tại Đông Quản và nhận chẩn đoán tương tự các cơ sở trước. Bệnh nhân đồng ý nhập viện để cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, đêm trước khi lên bàn mổ, kíp trực yêu cầu chụp CT cản quang lần cuối để xác định vị trí dao kéo. Bất ngờ thay, hình ảnh hiển thị lá phổi hoàn toàn "sạch sẽ", khối u 19 mm từng ám ảnh anh suốt thời gian qua đã biến mất không dấu vết.

"Nếu lúc đó tôi không suy nghĩ kỹ mà cứ thế lên bàn mổ, có lẽ tôi đã mất một phần phổi oan uổng", người đàn ông chia sẻ. Anh khẳng định đã kiệt quệ tinh thần suốt hai năm qua và công khai sự việc để cảnh báo cộng đồng, không nhằm mục đích câu view. Vụ việc kích ngòi cho làn sóng tranh luận gay gắt về đạo đức y khoa và tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm để trục lợi tại nước này.

Lý giải về sai sót hy hữu trên, các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực nhận định việc phân biệt u phổi sớm và các ổ viêm nhiễm trên phim chụp rất phức tạp do hình ảnh đôi khi tương đồng. Theo quy trình chuẩn, nếu không thể phân biệt rõ ràng, bác sĩ cần chỉ định điều trị kháng viêm trước. Nếu khối u nhỏ lại hoặc biến mất sau một liệu trình, đó là viêm; ngược lại mới nghi ngờ ung thư.

Giới chuyên môn cho rằng sự cố có thể xuất phát từ việc bác sĩ thiếu kinh nghiệm lâm sàng hoặc đứt gãy trong giao tiếp, không khai thác kỹ bệnh sử và các đợt khám sức khỏe trước đó của người bệnh để có phương án loại trừ phù hợp.

