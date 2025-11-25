Suýt mất mạng vì nhiễm khuẩn thương hàn sau bữa nhậu

Bắc NinhNgười đàn ông 53 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm vi khuẩn Salmonella Typhi sau bữa ăn có thịt ếch và vịt.

Ngày 25/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, người bệnh được chuyển từ Khoa Nội Tiêu hóa lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng huyết áp tụt sâu, sốt cao liên tục và đau bụng dữ dội.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và chỉ định lọc máu liên tục kết hợp kháng sinh phổ rộng. Kết quả xét nghiệm cấy máu xác định người bệnh dương tính với vi khuẩn Salmonella Typhi - tác nhân gây bệnh thương hàn. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển sang khu vực cách ly để điều trị và ngăn ngừa lây nhiễm.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đi ăn quán với thực đơn gồm thịt ếch, vịt và uống bia. Tối cùng ngày, ông bắt đầu đi ngoài phân lỏng. Tình trạng rối loạn tiêu hóa diễn biến xấu dần kèm những cơn sốt cao không hạ, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường tiêu hóa do vi khuẩn Salmonella Typhi gây ra. Bệnh thường khởi phát do ăn uống thực phẩm, nguồn nước bị nhiễm khuẩn chưa nấu chín hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất thải, đồ dùng của người mang mầm bệnh.

Theo các bác sĩ, vi khuẩn thương hàn có sức sống bền bỉ, tồn tại được 2-3 tuần trong nước và tới 2-3 tháng trong phân hoặc nước đá. Thời gian ủ bệnh trung bình 8-14 ngày tùy lượng vi khuẩn xâm nhập. Triệu chứng điển hình bao gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa (táo bón hoặc tiêu chảy), đôi khi xuất huyết tiêu hóa hoặc nổi hồng ban. Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể mê sảng, ảo giác và tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Đáng lưu ý, ngay cả khi đã hết triệu chứng lâm sàng, người bệnh vẫn có thể đào thải vi khuẩn ra môi trường trong 2-3 tuần tiếp theo, tạo nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn chín, uống sôi; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và chín. Các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ chặt chẽ quy trình chế biến để tránh nguy cơ bùng phát dịch.

Thúy Quỳnh