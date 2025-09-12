Suýt mất mạng vì một vết xước nhỏ ở chân

Bị xước nhẹ ở chân trong lúc đi cắt cỏ, anh Sreng Seng (44 tuổi, người Campuchia) đối mặt cửa tử vì vết thương nhanh chóng bị hoại tử, lan rộng hai chân.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV kể lại, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hai chân lở loét, nhiễm trùng, hoại tử nặng lên tận vùng háng. Nhiều chỗ bị hoại tử sâu, lộ gân xương ở ống quyển, bốc mùi nồng nặc. Chỉ cần FV đến trễ 24 giờ đồng hồ thì bệnh nhân có nguy cơ không giữ được mạng sống.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phẫu thuật vi phẫu cắt lọc các mô hoại tử cứu đôi chân bệnh nhân Sreng Seng. Ảnh: FV

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng Cushing, gây suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng. Đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc chứa corticoid liều cao kéo dài để điều trị bệnh vảy nến.

ThS.BSCKI Nguyễn Thị Thư Hương - Khoa Nội tiết Bệnh viện FV phân tích, biểu hiện của hội chứng Cushing gồm tích tụ mỡ ở phần thân và mặt, teo cơ, dễ bị bầm trên da, loãng xương và gãy xương, nặng hơn có thể dẫn tới suy tim và suy tuyến thượng thận. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể của bệnh nhân suy yếu. Ở bệnh nhân Sreng Seng, hội chứng Cushing và bệnh tiểu đường chưa được phát hiện đã khiến anh bị nhiễm trùng rất nặng, rơi vào trạng thái nguy kịch.

Trước tình hình nguy cấp, bác sĩ Khiêm và ekip khoa chấn thương chỉnh hình quyết tâm cứu sống bệnh nhân và cố "giữ lại ít nhất một chân". Đồng hành cùng bác sĩ Khiêm điều trị cho bệnh nhân là các bác sĩ nội tiết, dinh dưỡng, vật lý trị liệu...

5 ca phẫu thuật và phối hợp đa chuyên khoa cứu đôi chân cho bệnh nhân

Là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm điều trị các vết thương hoại tử nghiêm trọng, bác sĩ Khiêm đã xử lý vết loét cho anh Sreng Seng thuần thục: sử dụng hút áp lực âm (Vacuum-assisted closure - VAC) loại bỏ các mô chết, phẫu thuật vi phẫu kéo vạt da "chắp vá" các vết lõm do mô cơ đã bị hoại tử, lấy phần mô lành đắp vào phần mô bị mất, che phủ vết thương. Tổng cộng bệnh nhân trải qua 5 cuộc vi phẫu.

Bệnh nhân Sreng Seng phục hồi sức khỏe nhanh chóng khi tới Bệnh viện FV. Ảnh: FV

Song song, anh được bác sĩ Thư Hương điều trị hội chứng Cushing, kiểm soát tiểu đường, nâng đỡ sức đề kháng để cơ thể đủ sức chiến đấu với bệnh tật. Bệnh nhân cũng được chuyên gia dinh dưỡng FV thiết kế chế độ ăn hợp lý cùng với việc dùng thuốc hạ đường huyết để kiểm soát bệnh tiểu đường. Đội ngũ điều dưỡng túc trực để thay băng, khử khuẩn, chăm sóc và động viên tinh thần người bệnh.

Khi sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, anh được các chuyên viên vật lý trị liệu hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng hằng ngày.

Những bước chân đầu tiên

Sau hơn một tháng được điều trị và chăm sóc toàn diện từ nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ điều dưỡng FV, anh Sreng Seng có thể tự đứng lên, bước đi bình thường. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, anh cho biết "rất hồi hộp với từng bước đi đầu tiên rồi vỡ òa niềm hạnh phúc, còn người thân thì lặng đi vì xúc động".

Khi các bác sĩ Campuchia thông báo phải cắt cả hai chân, anh Sreng Seng đã suy sụp. Mong muốn duy nhất là giữ được đôi chân nên anh và gia đình đã quyết định qua bệnh viện FV. "Ngày đến FV tôi đã nói lời vĩnh biệt với vợ và với mẹ; không ngờ giờ đây tôi có thể bước đi trên chính đôi chân của mình để về với gia đình", bệnh nhân chia sẻ trong ngày xuất viện.

Anh Sreng Seng tập bước những bước chân đầu tiên. Ảnh: FV

Bác sĩ Khiêm cho biết trường hợp bệnh nhân Sreng Seng giữ được cả hai chân là một điều may mắn, nhờ anh còn trẻ, sức khỏe tốt đồng thời việc điều trị nhiễm trùng nặng như vậy cần sự kiên trì và sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội ngũ y bác sĩ.

"Lúc bệnh nhân Sreng Seng nhập viện, tôi cũng không chắc mình có thể cứu được cả hai chân cho anh hay không. Nhưng chúng tôi đã cùng phối hợp các chuyên khoa vừa chăm sóc sức khỏe tổng thể vừa tập trung điều trị vết thương, quyết tâm bằng mọi cách giữ lại hai chân cho anh", bác sĩ Khiêm nói. "Một người trẻ mà phải cắt cụt hai chân thì thật đáng tiếc bởi họ còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước".

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm. Ảnh: FV

Trên thế giới, nhiều trường hợp bệnh nhân mất mạng chỉ vì một vết nhiễm trùng nhỏ. Nhiễm trùng ở người bị suy giảm miễn dịch diễn ra cực nhanh bởi vì họ không có hệ thống đề kháng để chống lại như người bình thường. "Bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng cần được bác sĩ có chuyên môn thăm khám kỹ lưỡng, sử dụng thuốc đúng và kiểm soát nội tiết chặt chẽ", bác sĩ Khiêm khuyến cáo.

Thế Đan