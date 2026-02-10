Suýt mất mạng sau chầu nhậu vì uống thuốc trị đau răng

Trung QuốcNgười đàn ông ngoài 30 tuổi ở Nam Kinh nguy kịch do suy gan cấp, biến chứng não gan sau khi uống rượu trong thời gian dùng thuốc metronidazole.

Ngày 8/2, Bệnh viện số 2 thành phố Nam Kinh thông tin vừa cứu sống nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, hơi thở nồng nặc mùi cồn và mất ý thức, không nhận ra người thân. Các xét nghiệm cho thấy chỉ số đông máu (prothrombin) của người này giảm sâu còn 8%. Trong y khoa, chỉ số dưới 40% được xác định là suy gan và dưới 20% thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu rất nhanh. Độc tố tích tụ gây biến chứng não gan (hepatic encephalopathy). Các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) phải lập tức thay huyết tương, hỗ trợ gan nhân tạo và chống phù não. Sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt, các chỉ số sinh tồn mới ổn định. Bệnh nhân xuất viện sau nửa tháng điều trị.

Bác sĩ Yue Zhi, Phó Trưởng khoa Gan mật, nhận định đây là ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Nếu bệnh nhân có tiền sử bệnh gan mạn tính, khả năng cứu sống trong trường hợp này gần như bằng không.

Ảnh minh họa: Visual China

Nguyên nhân dẫn đến kịch bản suýt tử vong là sự kết hợp giữa rượu và metronidazole. Theo các chuyên gia, tương tác này nguy hiểm hơn cả nhóm kháng sinh cephalosporin. Metronidazole không chỉ gây "phản ứng disulfiram" (làm cơ thể tích tụ acetaldehyde gây đỏ mặt, tim đập nhanh) mà còn trực tiếp tấn công ty thể tế bào gan. Hành động này phá hủy nguồn năng lượng chính của gan, gây suy tạng cấp ngay cả trên người khỏe mạnh.

Tình trạng ngộ độc do phối hợp thuốc sai cách đang gia tăng báo động. Dữ liệu từ một bệnh viện tại Thượng Hải năm ngoái cho thấy số ca suy gan cấp do kết hợp metronidazole và rượu tăng 37%, trong đó 70% nạn nhân từ 25 đến 35 tuổi. Nhiều người trẻ thường nhầm metronidazole là thuốc chống viêm thông thường, tự ý mua uống trị đau răng, sưng lợi rồi đi tiệc tùng.

Giới chuyên môn cảnh báo ngoài metronidazole, các loại thuốc như tinidazole, ketoconazole và thuốc hạ đường huyết gliclazide cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự khi gặp cồn. Riêng thuốc ngủ và giảm đau khi kết hợp với rượu có thể ức chế hô hấp, gây ngừng thở.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc "không rượu khi uống thuốc và không thuốc khi có cồn", đặc biệt cẩn trọng với các loại kháng viêm thông thường trong dịp lễ tết.

Bình Minh (Theo Sina, 163)