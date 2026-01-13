Suýt mất mạng sau 8 giờ hút mỡ bụng làm đẹp đón Tết

Hà NộiNgười phụ nữ 49 tuổi vừa thoát nguy kịch sau ca phẫu thuật hút mỡ và cấy ghép mỡ kéo dài liên tục 8 tiếng tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân.

Đại diện Bệnh viện E ngày 13/1 cho biết các bác sĩ vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân này khỏi tình trạng mất máu cấp. Khi nhập viện, toàn bộ vùng bụng người bệnh bầm tím, tụ máu diện rộng, máu chảy liên tục không thể kiểm soát từ các vết mổ. Bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn nghiêm trọng. Sau khi hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên khoa, đội ngũ y tế đã can thiệp kịp thời để giữ lại mạng sống cho nạn nhân. Hiện người phụ nữ này tiếp tục lưu viện để theo dõi sát sao các biến chứng.

Bệnh nhân gặp biến chứng sau hút mỡ bụng. Ảnh: Thanh Xuân

Trước đó, để chuẩn bị diện mạo đón Tết, người phụ nữ này đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để thực hiện combo hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt và mông. Ca phẫu thuật kéo dài từ 7 đến 8 giờ đồng hồ khiến cơ thể suy kiệt và gặp tai biến nghiêm trọng ngay sau đó.

ThS.BSNT Lê Thị Nga, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, khẳng định hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn phức tạp, đòi hỏi quy trình khắt khe chứ không đơn giản như những lời quảng cáo. Theo bác sĩ Nga, việc thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện, thiếu hệ thống gây mê – hồi sức và bác sĩ chuyên khoa có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Các chuyên gia cảnh báo những biến chứng thường gặp bao gồm dị ứng thuốc tê, tụ máu, tụ dịch gây nhiễm trùng. Nguy hiểm hơn, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng tắc mạch phổi, tắc mạch não hoặc suy hô hấp. Ngoài ra, phẫu thuật này yêu cầu môi trường vô khuẩn tuyệt đối để tránh hoại tử – biến chứng nặng nề nhất thường xảy ra tại các cơ sở thiếu chuyên môn.

Dịp cận Tết, nhiều spa và phòng khám không phép đang rầm rộ quảng cáo dịch vụ "nhanh, không đau, chi phí rẻ" để thu hút khách hàng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện can thiệp thẩm mỹ tại các bệnh viện uy tín, nơi có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu và đội ngũ bác sĩ được cấp phép hành nghề để bảo vệ tính mạng của chính mình.

